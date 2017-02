Kako najljubša kontracepcija ovira spolno življenje

Večina žensk, ki se odločijo za hormonsko kontracepcijo, pričakuje dvoje posledic: zaščito pred nosečnostjo ne glede na to, kako pogosto bodo skočile med rjuhe, ter upad libida, zaradi česar ne bodo v postelji tako živahne.

Leta sta bila oralna kontracepcija in libido tesno povezana. In to ne ravno v pozitivnem smislu. A vendar ni vse tako črno, natančneje, povezava ni tako očitna, kot se je nekdaj domnevalo. Pa hormonske tabletke na spolno željo sploh vplivajo?

Odgovor je kratek: da in ne

Resnica je namreč, da nobena študija ni potrdila niti ovrgla teze, da oralna kontracepcija zavira žensko spolno slo.

Je pri nekaterih upadla? Je.

Je upadla pri vseh ženskah? Ni.

Ena zadnjih študij je tako opozorila, da je zadeva malce bolj zapletena. Vanjo sta bili vključeni dve skupini žensk: v prvi so uživale hormonsko kontracepcijo, v drugi so uporabljale nehormonsko. Sodelujoče iz prve skupine niso poročale o zmanjšanem libidu med seksom s partnerjem. Povedale pa so, da je bil njihov libido slabši med masturbacijo.

Ženske, ki so uporabljale nehormonske metode kontracepcije, pa so povedale, da med masturbacijo niso opazile upada libida, so pa ga med igricami v dvoje.

In zaključek? Zaradi tabletk libido ni manjši, se pa spreminja. In kaj na te spremembe vpliva? Več različnih stvari, ker življenje pač ni preprosto.

Ovulacija

Kot je najbrž vsem jasno, hormonska kontracepcija vpliva na jajčnike tako, da prepreči ovulacijo. A v jajčnikih nastaja tudi testosteron in količina tega lahko (ne pa nujno) upade. Prav v tem tiči pojasnilo, zakaj pri nekaterih posameznicah libido upade, pri drugih pa ne.

Stranski učinki

Nekatere tabletke kot stranski učinek povzročajo suhost vagine. Pri ženskah, na katere vplivajo na tak način, ni rešitev drugačna kontracepcija, temveč lubrikant.

Krivec je lahko drugje

A vendar v nobenem primeru za upad libida ne gre takoj kriviti kontracepcije. Nanj namreč vpliva nešteto dejavnikov: prehrana, stres, utrujenost, bolezni, odnos s partnerjem, tudi vreme, kar samo dokazuje, kako kompleksno je spolno življenje. Če opazite nenadne in dlje časa trajajoče spremembe, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom ter ne iščite grešnega kozla v tabletkah, ki vam sicer povsem odgovarjajo. Čeprav je res mogoče, da so krive prav te, se kaj lahko vzroki skrivajo drugje. In ko jih boste odkrili ter skupaj z dragim odpravili, bosta nedvomno kljub vašim tabletkam lahko uživala v spolnem življenju.