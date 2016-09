Kako na razmerje vpliva obisk terapevta

Veliko je vzrokov, zakaj razmerje propade. Včasih se partnerja samo ne trudita dovolj in ne izkoristita vseh možnosti, ki jih imata na voljo, da bi v odnosu vztrajala. Ena od njih je pomoč terapevta, ki je lahko izjemno učinkovita, učinki pa so vidni na več ravneh. Poglejte, kaj se po obisku pri njem resnično lahko izboljša.

Komunikacija

Morda se sliši preprosto, a v resnici ni. Naučiti se, kako pravilno in učinkovito komunicirati, je ključ do zdravega odnosa in prav terapije pri zakonskem svetovalcu oziroma terapevtu lahko odprejo nove načine medsebojne interakcije, zlasti v smislu, kako pravilno povedati ter razumeti razlike. Že samo drugačen ton glasu ima včasih izjemen vpliv, prav tega pa se je s pravim vodenjem mogoče naučiti.

Poslušanje

Ste se kdaj zalotili, da vam je partner nekaj pripovedoval, vendar niste razumeli, kaj vam želi sporočiti? Sicer ste kimali z glavo in mrmrali ter mu tako pošiljali znake, da poslušate, če pa vas je vprašal, kaj je povedal, niste imeli pojma. Očitno to ni poslušanje. Poslušati pomeni biti pozoren na vse besede druge strani ter jih razumeti. Prav pomanjkanje tega je ena največjih težav v medosebnih odnosih, saj zakonca velikokrat govorita drug mimo drugega. Ali še huje, drug čez drugega.

Intima

Intima ni samo seks, je tudi božanje, razvajanje, smejanje in razkrivanje občutkov. Pomislite, kako bi bilo, če bi lahko videli v partnerjeve misli in srce (ter obratno). Dober terapevt vama lahko pomaga to doseči.

Seks

Težave s seksom se kažejo v tem, da partnerja običajno nimata dovolj strastne in spontane spolnosti, sčasoma zato nad spolnim življenjem povsem obupata.



Na terapiji lahko spoznata, kaj ju ovira na poti do dobrega seksa, pogovor z nekom pomaga razkriti čustvene in fizične zapreke do njega, prepoznati razlike v libidu ter upoštevati želje in potrebe drugega. Pravi terapevt bo odkril vzroke za obubožano spolno življenje ter ga pomagal znova postaviti na pravo pot.

Starševstvo

Številni pari se spopadajo vlogami in opravili, ki niso enakomerno razporejene. Neodvisni opazovalec (v tem primeru terapevt) lahko pomaga vzpostaviti pravo razmerje nalog, zlasti kar zadeva vzgojo otrok, v katero morata biti vključena oba ter morata znati uskladiti različne poglede nanjo. Kajti ne gre za to, kdo ima prav in kdo, ne pač pa za to, da razlike in drugačne poglede drug drugega sprejmeta na spoštljiv način ter take vzorce preneseta tudi na potomce.

Uravnovešanje moči

Če je eden od partnerjev preveč dominanten in vsiljuje svojo voljo (pa naj bo glede čiste hiše, starševstva, pravil ali seksa), se bo drugi umaknil. Sta zato kriva? Ne, samo nekdo jima mora povedati in pokazati, kaj storiti. Ko to spremenita in uravnovesita moči, se v razmerju takoj pojavijo izboljšave. V večini primerov tega ne zmoreta sama, lahko pa pomaga dober terapevt.

Po aferi

Afera je običajno simptom vseh prej omenjenih težav. Če je eden od partnerjev skočil čez plot, je to najbrž storil zato, ker ni bil srečen, slišan, cenjen ali upoštevan. Če dejanje iskreno obžaluje in zna drugi odpustiti, je lahko razmerje po taki krizi še močnejše. Par se lahko nauči, kaj je šlo narobe, partnerja se bolje spoznata in tesneje povežeta. Tudi tu ima pomembno vlogo terapevt, ki lahko zakonca, če imata voljo, usmeri na pravo pot, ki bi jo sama najbrž veliko težje, če sploh, našla.