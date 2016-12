Kako mu pričarati najboljši oralni seks

Da drobne spremembe in preprosti triki zagotavljajo največje učinke, ste že velikokrat prebrali in se morda prepričali sami. Prav tako tudi, da sta domišljija in raznovrstnost obvezni začimbi vseh plati življenja. Zato vam ponujamo način, s katerim boste razširili dimenzije in okrepili učinke oralnega seksa.

Pripomoček, ki ga že imate

Preden se spustite proti njegovemu korenjaku, vzemite močan mentolni bombon, nato pa se ga lotite. Mentol bo zagotovil občutke hladu, ki mu bo v kombinaciji z vašimi toplimi usti pričaral nove dimenzije užitka.

Počakajte pa, da se bombon pred akcijo nekoliko raztopi. Vaša usta bodo polna arome po mentolu, prav tako ga boste, če bo manjši, med delom lažje skrili v kotiček ust, sicer se boste bolj ukvarjali z njim kot z njegovim orodjem.