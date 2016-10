Kako masturbacija pred seksom vpliva na odnos

Ste vedeli, da masturbacija pred seksom podaljšuje spolni odnos? To je lahko dobro ali slabo. Kot namreč večina ve, so moški nekaj časa po orgazmu nesposobni ponovitve. Ta tako imenovani čas latentnosti traja od nekaj minut pri najstnikih, do nekaj ur pri tistih v zrelejših letih. Z vsakim naslednjim orgazmom pa se čas za njegovo doseganje podaljša ne glede na starost ali spolno privlačnost.

Zato ...

Prav zato je masturbacija pred seksom lahko dobra stvar. Zlasti če med spolnim odnosom prehitro doživite orgazem (takih je, roko na srce, veliko), se ji predajte nekaj ur pred vročim srečanjem in tako podaljšajte vzdržljivost v postelji. Seveda pa se »solo akciji« ne gre predajati prepogosto, da ne bi v ključnem trenutku povsem odpovedali.