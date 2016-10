Kako lahko denar ogrozi razmerje

Denar lahko v partnerski zvezi povzroči resne težave in pari, ki o tem ne govorijo odkrito, so na dobri poti proti katastrofi. Finančne zadrege in nesoglasja so najpogostejši razlog za ločitev, svetovalka za zveze Andrea Bonior pa našteva najznačilnejše z denarjem povezane navade, s katerimi partnerja ogrozita svoj odnos.

Nezavedanje svojega obnašanja

Nekateri pod stresom noro zapravljajo, drugi so pretirano varčni. Vsakdo se do denarja obnaša drugače in le majhna je verjetnost, da bosta partnerja nanj imela enak pogled. Prav to je prva nevarnost za zakon. Zato ozavestita svoje navade in vzorce obnašanja ter jih vsaj skušajta uskladiti, sicer bodo vedno jabolko spora.

Drobne skrivnosti

Drobne skrivnosti, povezane z denarjem, se res ne zdijo velika stvar, a če boste skrivali, koliko v resnici zapravite ali to, da imate finančne težave, celo dolgove, bo sčasoma prišlo do sporov in nezaupanja. Ne glede na to, ali imata ločen ali skupni račun, pomembno je, da sta drug do drugega glede denarja odkrita in da so vajini finančni cilji usklajeni.

Ne verjamete v kompromis

Kompromisi so v razmerju vedno potrebni, tudi ko gre za denar, bodisi za večje ali manjše izdatke. Če se eden z njimi ne strinja, poiščita kompromis, ki bo ustrezal obema.

Ignoriranje težav

Če menite, da vaš partner zapravlja preveč, in si pred tem zatiskate oči ali njegovo dejanje pripisujete njegovim lastnostim in ne navadam, se boste prej ali slej soočili z resno težavo. Na vsa nesoglasja oziroma neskladja opozarjajta in jih rešujta sproti. Očitki in zamere bodo tako manj verjetni, zveza pa uspešnejša.

Zavist

Zavist lahko uniči še tako močno zvezo. Zavidate partnerju, ker zasluži več in zna bolje od vas ravnati z denarjem? O tem se pogovorite z njim. Sprejmite svoja čustva in jih ubesedite, da se ne bi vaše vedenje spremenile v pasivno agresijo. Ne hlinite, da je vse v najlepšem redu, če sami veste, da ni tako, ter skušajte sprejeti dejstvo, da ne glede na to, koliko kdo zasluži, plujeta na isti ladji proti istemu cilju, ki je srečna in stabilna zveza.