Kako kariera uničuje seks

Čeprav se trudite strogo ločevati intimno in poklicno življenje, lahko dogajanje v službi zelo vpliva na tisto v postelji, zlasti če se vam obeta napredovanje ali je vaš partner poklicno na trnovi poti. Poglejte, kaj vam je storiti.

Težava: ravnokar ste napredovali

Napredovanje samo po sebi ni težava, a z njim pride več odgovornosti in manj prostega časa. Takšen uspeh si sicer zasluži praznovanje, a hkrati zahteva resno prevetritev vrednot in prioritet. Ženske, ki krmarijo med poslovnim, partnerskim in družinskim življenjem, imajo ogromno obveznosti, in ker je seznam dolg, seks hitro pade na samo dno ali celo s seznama.

Kaj storiti: Zadihajte in najprej poskrbite zase. Z drugimi besedami: preden na seks sploh pomislite, se morate sprostiti. Preberite pikantno knjigo, privoščite si kopel, meditacijo. Tudi če imata naloge doma že pravično razdeljene, ga prosite, naj v času prilagajanja on nase prevzame nekaj vaših. »Res je, da bo vaše življenje stresno, a morate si ustvariti okolje, v katerem bo čas tudi za spolno življenje in boste ostali spolno bitje,« meni Ian Kerner, ameriški psihoterapevt in seksolog. Pravi tudi, da v spalnico delo ne sodi, prav tako ne elektronske napravice niti slike otrok. V njej je prostor za dišeče sveče, nežno glasbo in erotične romane.

Težava: on je izgubil službo

Moška izvedba v postelji je tesno povezana s samozavestjo in samopodobo. »Naša družba moške uči, da oni poganjajo kolesje in prevzemajo odgovornost,« meni Megan Fleming, zakonska terapevtka iz New Yorka. Uspeh na delu in v postelji sta neločljivi plati njegove identitete. Neuspeh v službi zato prizadene vajino spolno življenje. Ob izgubi dela zagotovo ne bo tako pogosto mislil na seks, saj bo v njegovem telesu več stresnega hormona kortizola, kar bo ubijalo njegov libido in slabšalo erekcijo.

Kaj storiti? »Prvi pogoj za vzburjenje je sprostitev,« pravi Flemingova. »Zato mu pomagajte prebroditi težke trenutke in poiskati način, da bo pozabil na napetost: ples, joga, tek. V postelji vzdržujte intimo brez pričakovanja na seks, tako boste zmanjšali pritisk nanj. Privoščite mu čutno masažo ali samo dolg objem (ki naj traja vsaj 20 sekund). Takšni telesni stiki v organizmu povečajo količino oksitocina, s pomočjo katerega bo minila napetost in se bo okrepila vajina vez.«