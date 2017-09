Kako dolgo v novi zvezi čakati s seksom

Kolikokrat ste s prijateljicami že premlevali sledečo temo: » Res mi je všeč. O vsem lahko govoriva, čudovito se poljublja. Prejšnjo noč pa sva prvič šla korak naprej in ni bilo tako čudovito …«

Zakaj tako?

»Večina pričakuje, da bo seks z novim partnerjem odličen, fenomenalen. K temu, da je to postalo splošno prepričanje, znatno pripomorejo tudi takšni in drugačni mediji,« pravi Kat Van Kirk, zakonska in družinska terapevtka ter dodaja: » Velika verjetnost je, da temu ne bo tako. Kajti negotovost, zadrega, nepoznavanje drug drugega in tudi pritisk na prvo spolno izkušnjo z novim partnerjem ne vplivajo ravno pozitivno.«

Kako dolgo čakati?

Ob tem se samo po sebi zastavi vprašanje, kako dolgo čakati, da bi res bili deležni pričakovanega ognjemeta. Stephen Sneider, spolni terapevt meni, da pri tem pravila ni in je vse v največji meri odvisno od posameznika ali, bolje rečeno, od para: »Spolni odnos z novo osebo je raziskovanje in prvi spolni stik je le en korak v množici možnosti. Konec koncev gre še vedno za spoznavanje.

Na vse je treba gledati prizmo oči čustev. Vprašajte se, ali si zamišljate, da se razvajate goli s svojim novim izbrancem. Če je odgovor pritrdilen, bi morda morali stopiti na naslednjo stopničko odnosa. Če takšnih želja nimate, je bolje počakati ali celo prekiniti odnos, meni terapevt. V kolikor želite vztrajati, ni s tem nič narobe. Če pa menite, da se k nečemu silite in da v zvezi nekaj manjka, odnehajte.«

Realna pričakovanja

Predvsem pa, imetje realna pričakovanja. »Večina prvih seksualnih srečanj je vsaj malo neprijetnih. Če boste to zanikali, bo zadrega samo še večja,« je prepričana Van Kirkova. Če boste zadrego sprejeli, bo vse skupaj veliko manj stresno. Ne obremenjujte se preveč. Osredotočite se na trenutek, ne razmišljate preveč, kaj vaju čaka in ne o nekdanjih izkušnjah. To, da prvi seks ni ravno najboljši ne pomeni, da se vama ne obeta lepša prihodnost. Zato si dajta nove priložnosti. Bolj, kot bosta sproščena, bolj, kot se bosta poznala, lažje bosta, tudi s pogovorom, premagovala zadrege in iskala vedno nove poti do ognjemeta, ki ste si ga obetali prvič, a ga žal niste okusili.«