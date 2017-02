Kako dolgo traja res dober seks

Z raziskavo na univerzi Penn State so strokovnjaki, tako vsaj trdijo, odkrili, da splošnemu prepričanju navkljub dober seks ne traja dolgo. Vse, kar je daljše od pol ure, menda ustvarja razmere za nezadovoljstvo in razočaranje.

Znanstvenika Erik Corti in Jenny Guardian sta k sodelovanju povabila 59 spolnih terapevtov, zakonskih svetovalcev in družinskih terapevtov, ki so v svoji karieri pomagali na stotine pacientom.

Na podlagi njihovih izkušenj, pridobljenih z delom s pari, sta oblikovala štiri ključne kategorije, od trajanja seksa, penetracije do izliva. Te pa so:

seks, ki traja 1 do 2 minuti: vsekakor prekratek,

seks od 3 do 7 minut: sprejemljivo,

od 7 do 13 minut: zaželeno,

od 13 minut do pol ure: predolgo.

Najbrž takšnih rezultatov niste pričakovali.