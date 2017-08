Kaj vse se dogaja v telesu po orgazmu

Seks in zlasti orgazmi bi morali prinašati predvsem zadovoljstvo, na žalost pa jih nekateri ne doživljajo tako. Kot so namreč pred nedavnim zapisali v publikaciji Sexual Medicine Reviews, obstajajo tudi neljube posledice spolnega vrhunca. Te so med drugimi glavoboli, jokavost, bolečine v različnih delih telesa, srbenje, panični in celo epileptični napadi, nenadzorovano smejanje ter kihanje.

Strokovnjaki so podatke zbirali vse od leta 1900, ko so bile zabeležene prve neprijetne posledice orgazma, kljub temu pa jim zaradi pomanjkljive dokumentacije ni uspelo ugotoviti, kako pogosti so ti neobičajni pojavi.

Strokovnjakinja Chantelle Otten trdi, da je sicer glavobol najpogostejša neprijetna posledica: nekateri ga doživljajo kot močnejši pritisk v zadnjem delu glave, ki med spolno aktivnostjo preide v bolečino. Pri drugih se pojavi ostra bolečina neposredno pred orgazmom ali tik po njem.

Če katera od teh pesti tudi vas, obstaja nekaj načinov, kako jih ublažiti. Glavobole, krče v čeljustih in vratu ter drugih delih telesa lahko omilijo nekatere tehnike sproščanja. O bolj drastičnih odzivih organizma, kot so napadi panike ali epileptični napadi, pa je treba obvestiti zdravnika.