Kaj vse počnejo ženske, ko načrtujejo seks

Celo tiste pripadnice nežnejšega spola, ki so na videz povsem sproščene in neobremenjene, se tedaj, kadar menijo, da se jim obeta akcija, nanjo dodobra pripravijo. Mrzlično razmišljajo, kaj vse še morajo postoriti, kaj vzeti s seboj, se obremenjujejo z videzom in se trudijo, da bi vse bilo popolno.

V tej pripravi nikoli ne izpustijo teh desetih korakov: