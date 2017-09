Kaj vsaka ženska pričakuje na prvem zmenku

Prvi zmenek je običajno stresen tako zanjo kot zanj. Poleg pravil, ki se jih na njem morata držati oba, obstajajo pričakovanja, ki jih imata ona in on, spodaj našteto pa na prvem zmenku pričakuje vsaka ženska.

Trud

Ne, ni se vam treba pojaviti v smokingu ali obleki in z velikim šopkom rož. Da ste urejeni, da lepo dišite in da imate v roki vsaj en cvet, je dovolj simpatično in pozorno.

Pristojnost

Male podrobnosti pomenijo veliko razliko: kažejo uglajenost in lepo vzgojo. Nobena ne bo na glas povedala, da pričakuje, da ji pridržite vrata, stol in ste prijazni do natakarja, a nedvomno to pričakuje vsaka. Igranje divjega, nestrpnega ter neotesanega frajerja ne bo obrodilo sadov.

Komplimente

Tudi tiste, ki sicer pravijo, da jim je zanje vseeno, jih bodo vesele. Seveda z njimi ne gre pretiravati.

Pozornost

Ženska na prvem zmenku hoče vedeti, da je zanimiva in da jo on posluša. Da aktivno sodeluje v pogovoru in da vso pozornost namenja njej in trenutnemu dogajanju, ne pa da očitno nestrpno pričakuje, kaj bi zmenku lahko sledilo.

Odkritost

Če je za ponovno srečanje, naj to odkrito pove. Prav tako tudi, če misli, da prave kemije ni bilo. Skrivnostnost, zavajanje, dvoumnost in izmikanje nedvomno niso več v modi.