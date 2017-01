Kaj vsak moški želi od svoje drage

Ker ga ljubite, posvečate pozornost temu, kako se počuti, pri tem pa se zavedajte, da v njem še vedno živijo pradavni instinkti, ki jih je nasledil od prednikov. Eden od teh je, da je zaščitnik svoje partnerice. Zato ga, četudi bi to lahko storili sami, prosite, naj denimo odmaši odtok. Kaj vse si moški od svoje drage želi?

Da bi bil njen junak

To je preprosto v njegovi naravi. On mora biti junak. Zlasti v očeh ženske, ki jo želi navdušiti. Tisti, ki jo ljubi, bi poklonil ves svet, jo ščitil in jo reševal iz nevarnosti ter zadreg. V zameno pričakuje le občudovanje. To, da bi nanj gledala kot na pravega, nepremagljivega junaka.

Da bi bil ljubljen in sprejet

Ne glede na svoje napake, ki se jih seveda zaveda. Želi, da ga ona sprejme takšnega, kot je, z vsemi vrlinami in pomanjkljivostmi. Zaveda se, da bo kdaj pozabil storiti nekaj, kar mu je naročila, a noče, da bila njena ljubezen odvisna od takšnih malenkosti.

Da mu ona pove, kako se počuti

Pozabite na zmotno prepričanje, da ga vaši občutki ne zanimajo. Vsak pravi moški bi rad vedel, kako se njegova ljubezen počuti. Ne želi živeti v nevednosti in ugibati, kaj se plete v njeni glavi. Strokovnjaki za razmerja pravijo, da partnerja z vsako neizrečeno besedo na zid okoli sebe dodata novo opeko, zlasti to velja, kadar ne govorita o svojih občutkih.

Da bi imela dobro komunikacijo

Slaba komunikacija je smrt za zvezo in vsak pravi moški se tega zaveda. Zato bi ob sebi rad imel osebo, ki se z njim lahko o vsem pogovarja odkrito in spontano. Prav tako ve, da je tišina včasih odlična, saj ceni moč neverbalne komunikacije med dvema, ki se res dobro poznata. Sproščeno obnašanje lahko pove več kot besede.

Da ima ona svoje interese

V zdravi zvezi morata partnerja negovati svoje konjičke, odnose s prijatelji, družino, skratka, morata ohraniti svojo osebnost. Pravi moški ob sebi želi žensko, ki se mu ne podreja ter ne sledi le njemu in njegovim interesom, temveč razmišlja s svojo glavo in nikoli ne pozabi na svojo identiteto.