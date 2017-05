Kaj vam sporočajo seksualne sanje

Vroče sanje so nekaj povsem običajnega in nič sramotnega. Foto: Shutterstock

Če ste se v sanjah predajali strastem s šefom, naj vas nikar ne bo sram, ko ga naslednjič srečate. To se dogaja večini, trdi britanski psiholog Ian Wallace, avtor knjige 100 najpogostejših sanj in njihov pomen. »Proučil sem več kot 100.000 sanj in odkrival njihova sporočila. Če denimo sanjate, da ste goli pred veliko množico, pomeni, da ste ujeti v rutino in hkrati izpostavljeni ter imate občutek, da drugi spremljajo vsak vaš korak in dejanje. Podzavest vam tako sporoča, da morate v življenju nekaj spremeniti. Ljudje, ki se v sanjah znajdejo v vaši postelji, imajo praviloma lastnosti, ki bi jih želeli imeti tudi sami. Naj bo to nežnost, ambicioznost, ljubeznivost ali kar koli drugega. Prav tako lahko sanje opozarjajo na praznino v duševnosti.« Wallace ob tem dodaja, da sanje o skupinskem seksu ne pomenijo, da je tisti, ki jih je sanjal, 'ponorel' od nore domišljije in strasti, mu pa podzavest sporoča, da si želi več podpore partnerja, prijateljev, družine, sodelavcev …

»V različnih fazah življenja se pogosto pojavljajo sanje, ko nekoga nekdo lovi. To pomeni, da ima tisti, ki jih sanja težave, ki jih skuša pomesti pod preprogo, moral pa bi jih moral aktivno reševati,« pravi Wallace. Kaj pa pomenijo druge seksualne sanje?

V postelji z bivšim

To ne pomeni, da si želite biti znova z njim, temveč vam podzavest sporoča, da je skrajni čas, da prekinete stare obrazce obnašanja. Le tako se boste obvarovali pred tem, da bi v novih zvezah ponavljali napake iz starih.

Seks s šefom

Sanje o avtoriteti iz resničnega življenja vam sporočajo, da se vse bolj zavedate svoje lastne vrednosti, sposobnosti in moči ter da ste pripravljeni sprejeti več odgovornosti in nositi posledice svojih odločitev.

Prijatelj ali …?

Seks s prijateljem ne nakazuje, da bi si želeli kaj več v odnosu. Začenjate pa se zavedati, da bi tudi sami morali razviti veščine ali lastnosti, ki jih on (ona) že ima.

Seks z nekom, ki ga ne marate

Če v sanjah seksate z nekom, ki ga v resničnem svetu ne prenesete, vas sanje opozarjajo, da vendarle ima lastnosti, ki so pozitivne in bi jih morali spoštovati.

Seks s pripadnikom istega spola

Kadar sanjate o seksu z osebo istega spola in ste heteroseksualni, to ne pomeni, da se vaša spolna orientacija spreminja. Pomeni pa, da se dobro zavedate svojega telesa in lastne spolnosti ter da postajate strpni do drugače mislečih.

Mož prijateljice

Vroča noč (v sanjah) s partnerjem najboljše prijateljice ni razlog za skrb. Sanje vam sporočajo, da si želite, da bi imel tudi vaš partner vsaj nekaj njegovih lastnosti.

Vroče v javnosti

Če se potni prebudite zaradi sanj o seksu v javnosti, si želite, da bi vaše razmerje (dolgo ali kratko) sprejeli tudi drugi.

Seks s slavnim

Takšne sanje kažejo, da bi radi širšemu krogu ljudi predstavili svoje talente, znanje in sposobnosti.

Seks s tujcem

Sanje vam razkrivajo, da premorete talente in veščine, ki pa jih ne želite pokazati ali se jih sploh ne zavedate.

Nezvestoba

Sanje o nezvestem partnerju pomenijo, da niste povsem prepričani o svoji seksualnosti ali privlačnosti in nekoliko dvomite o vajinem odnosu.

Seks z mitološkim bitjem

Z vampirjem, vesoljcem, angelčkom, vilo ... Te sanje vam sporočajo, da osvobodite svojo ustvarjalnost, naredite nekaj neobičajnega in končno premagajte rutino.

S članom družine

Čeprav so sanje neprijetne, so nekaj povsem običajnega. Pomenijo pa, da osebo občudujete, saj ima lastnosti, ki bi jih radi imeli tudi sami.