Kaj storiti, da boste lažje dosegli orgazem

Hladna stopala so lahko ovira na poti do vrhunca. Foto: Thinkstock

Veliko je pripadnic nežnejšega spola, ki imajo med seksi igricami težave z doseganjem spolnega viška. Z naslednjimi triki pa bo vse skupaj veliko lažje.

Izključite vse okoli sebe

Z enim ušesom poslušate, ali je pralni stroj že opral perilo, razmišljate, kaj morate kupiti v trgovini in kdaj boste poklicali mamo. Dovolj! Če vam bo skozi možgane švigalo preveč (neprijetnih) misli, boste sami sebe ovirali do zadovoljstva in seveda orgazma ne bo. Če imate z doživljanjem tega težave, si morate za seks vzeti prostor in čas ter med njim odmisliti vse, kar ni povezano s tem, kar trenutno počnete. Brez izjeme.

Naj bo toplo

Toplota je eden ključnih pogojev za doseganje vrhunca, zato si pred samo akcijo privoščite toplo kopel (lahko sami ali v dvoje). Če zanjo nimate časa ali volje, bo zalegla topla prha, po njej pa si obujte nogavice, ki bodo grele vaša stopala. Prav topla stopala so eden od pogojev za uspeh. Obdržite jih na nogah. Lahko so prav seksi.

Ročno delo

Študije dokazujejo, da od 70 do 80 odstotkov žensk za to, da bi dosegle vrhunec, potrebuje stimulacijo klitorisa. Svojega dragega seznanite s tem dejstvom, seveda pa si lahko v določenih pozah (po pasje, žlička) pomagate tudi sami.

A vendar ne pretiravajte

Splošnega pravila, kakšna ročna stimulacija nekomu odgovarja, ni. Nekatere imajo rade hitro in intenzivno draženje, druge nežno in počasno in so tudi take pripadnice nežnejšega spola, ki ne marajo neposredne stimulacije, temveč jim bolj prija taka skozi tkanino. V katero skupino sodite, lahko ugotovite le sami, dognanja pa z dragim med igricami upoštevajta, da učinek ne bo ravno nasproten od pričakovanega.

Napenjajte mišice medeničnega dna in zadnjice

Med penetracijo napnite mišice medeničnega dna in zadnjice. Tako boste orgazem lažje doživeli sami in tudi dragi bo med penetracijo deležen izrazitejših občutkov.