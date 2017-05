Kaj storiti, če težko doživite orgazem

Večna vprašanja so, ali je za ženski orgazem zaslužna prava poza, je zanj pomembna dolžina njegovega organa, dolga predigra ali kaj povsem drugega. Toda morda so odgovori drugje. Kakor povsod v življenju je uspeh odvisen od podrobnosti.

Pogrejte stvari

Pred seksom si privoščite toplo kopel, če zanjo nimate časa, na spolovilo za nekaj minut položite toplo brisačo. Toplota poveča pretok krvi na vaginalnem področju ter občutljivost in vlažnost, s čimer se pripravi teren za popoln užitek.

Pripravite si ljubezenski napoj

Segrejte deciliter in pol mleka in mu dodajte ščepec žafrana. Počakajte nekaj minut, da začimba spusti aromo, in popijte ta ljubezenski napoj. Žafran že stoletja velja za afrodiziak, če ga nimate, lahko uporabite mlete orehe ali med. Učinek bo podoben, vaša čutila bodo izostrena, energije boste imeli več in orgazem bo verjetnejši.

Izberite pravi trenutek

Med ovulacijo libido raste, dojke so občutljivejše, ščegetavček prav tako, razmere za orgazem so torej idealne, zato jih izkoristite. Vrhunci, lahko tudi večkratni, so tedaj namreč najlažje dosegljivi.

Pripovedujta si erotične zgodbice

Lahko takšne, ki sta jih prebrala, lahko si izmišljujeta zgodbice, v katerih sta glavna junaka vidva. Drug drugemu lahko bereta na glas. Erotična literatura je celo večji spodbujevalec libida kot pornografija, saj je ob njej veliko več prepuščeno domišljiji.

Ne izogibajte se vibratorju

Ženske, ki se samozadovoljujejo z vibratorjem, tudi s partnerjem lažje doživljajo orgazme. Med masturbacijo s spolno igračko namreč zlahka odkrijejo točke in prijeme, ki jih pripeljejo do samega vrelišča, svoja dognanja pa s pridom izkoristijo tudi v dvoje.