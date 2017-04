Kaj si ona misli, ko on predlaga trojček

Fantazije so dobrodošla začimba v spolnosti. Nekatere imajo pripadniki obeh spolov, nekaterih pa ne. Poglejte, o čem največkrat fantazirajo oni in kaj si o tem mislijo one.

Trojček

Večina žensk v takšno avanturo ne bi pristala, saj nočejo dragega deliti še z eno ljubimko. Če on predlaga trojček (z žensko, seveda), se bo ona vprašala: »Zakaj? Mu nisem dovolj?« Hkrati bo podvomila o resnosti zveze.

Navadna oprava

Vsaka ženska se rada počuti zapeljivo in privlačno, a le redke bodo navdušene, ko jim bo dragi predlagal, naj se oblečejo v Alico iz čudežne dežele. Da bi bil seks fantastičen, si morata oba želeti enake stvari. In če bi vprašali njo, bi se raje oblekla v seksi sobarico ali zapeljivo medicinsko sestro.

Oralni seks

Nekatere v njem uživajo, druge ne. Ženska, ki te oblike spolnosti ne mara, v njej ne bo uživala. Ob vztrajanju bo več škode kot koristi.

Analni seks

Velja enako kot za oralni seks, le da je žensk, ki analni seks zavračajo, več. Bodimo odkriti, anus ni ustvarjen za penetracijo, in če ona nikakor ni zanj, je vsaka prisila povsem neumestna.

Seks na nenavadnem mestu

Ta lahko v zvezo vnese veliko strasti, o njem ne sanjarijo le moški. Tudi ona sanja o ljubezni na plaži, v gozdu ali na javnem stranišču. Najbrž bo nad predlogom navdušena.

Opazovanje, ko se ona samozadovoljuje

Včasih je njej pri tem neprijetno, saj meni, da gre za intimno početje, ki ne potrebuje občinstva. On se s tem ne strinja, rad bi jo opazoval, a morda te izkušnje ne bo deležen nikoli. Glavno besedo ima namreč ona.

Poredne besede

Za nekatere so odlična začimba. Tudi ženske jih praviloma ne zavračajo, le da so one pri tem bolj zadržane. Če bi jo radi nekoliko opogumili, začnite vi. Ob pravi spodbudi bo sprejela igro in jo vedno pogumneje igrala z vami.

Skupno gledanje pornofilma

Oboji lahko uživajo v pornografiji. Drži pa, da imajo one raje lezbične pikantne filme, saj se jim zdijo prizori v njih manj poniževalni do žensk. Morda bi upoštevali njeno izbiro. In še nekaj: vse tam prikazane poze v resničnosti niso izvedljive.

Snemanje seksa

Večina žensk bo ob takšnem predlogu sumničava in se bo le težko strinjala z njim. Med drugim zaradi previdnosti in misli: »Kaj če bo posnetek pristal na spletu?« Glede na to, da se je to zgodilo že mnogim, je skrb upravičena.