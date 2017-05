Kaj se zgodi, če ženska ne seksa

V življenju slehernice pridejo obdobja, ko seksa ni. Tako pa se na pomanjkanje telesne ljubezni odzove telo.

Upad libida

Pri spolnem poželenju velja nekako takole: uporabljaj ga ali izgubi ga. »Ljudje, ki daljše obdobje izogibajo ali odpovedujejo seksu, sčasoma izgubijo željo po vročih igricah. Tako se ujamejo v začarani krog, ki ga je težko presekati in spolnost znova vključiti v svojo rutino,« pojasnjuje spolna terapevtka Sari Cooper.

Vaginalne stene izgubijo elastičnost

Ta težava je zlasti opazna pri ženskah, ki se bližajo menopavze ali pa so že v njej. »Če te nimajo rednega spolnega življenja, vaginalne stene hitro izgubijo elastičnost, ponovni spolni odnos je po daljši pavzi zato lahko boleč,« pojasnjuje Cooperjeva.

Vagina proizvaja manj lubrikanta

To je še en stranski pojav odrekanja spolnim odnosom. Tudi ta je izrazitejši s staranjem. Ob tem se stanjšajo vaginalne stene, vse to pa ob ponovnem spolnem odnosu prinaša namesto prijetnih, neprijetne, pekoče občutke ter včasih tudi boleče odnose.

Izrazitejše bolečine

Kadar se ženska ne predaja redno spolnim odnosom, so izrazitejše menstrualne bolečine. Na drugi strani pa lahko spolna aktivnost med menstruacijo te ublaži, hkrati se ob njeni pomoči kri hitreje izloča iz telesa. »Veliko vlogo pri menstrualnem ciklusu igra še sproščanje endorfinov, naravnih blažilcev bolečine, ki nastajajo med spolnim odnosom ter pripomorejo k premagovanju krčev,« pojasnjuje ginekolog Robert Schneider.

Manjše tveganje za spolne bolezni in okužbe sečil

In še pozitivna posledica: tveganje za spolne bolezni in za okužbe sečnih poti je ob abstinenci manjše. »Spolni odnos je pogosto krivec za okužbe sečil,« za Irish Mirror pojasnjuje Schneider in dodaja, da se večina tovrstnih okužb pojavi v 24 urah po spolnem aktu, prav pogostost teh pa je eden najbolj verjetnih znakov tveganja za okužbe sečil.