Kaj se v mrazu dogaja s penisom

Morda je nekatere moške v mrzlih zimskih dneh zunaj ujela panika. Telo je namreč žrtvovalo njihov ponos, da bi vitalni organi ostali topli. Verjeli ali ne, penis pri zelo nizkih zunanjih temperaturah postaja vse manjši in tanjši, skrajša se tudi za 50 odstotkov in izgubi 30 odstotkov obsega, odvisno od tega, koliko kažejo termometri, trdijo urologi.

Nekateri organi so v prednosti

V mrazu se žile na zunanjih delih telesa zožijo, vanje prihaja manj krvi in organizem tako skrbi, da organi v središču telesa ohranijo primerno temperaturo. Ker je dotok krvi v penis zmanjšan, to vpliva na njegovo velikost. Hkrati so spremembam podvržena tudi moda, ki se pomaknejo proti telesu in tako skušajo ohraniti primerno temperaturo.

A brez skrbi, s prihodom toplejših dni se bo vse vrnilo v normalno stanje, so zapisali na portalu menshealth.com.