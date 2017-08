Kaj se ob pomanjkanju seksa dogaja z vagino

Le malo žensk se zaveda, katerim neprijetnostim je izpostavljena njihova nožnica, kadar dolgo ne seksajo. Tako imenovana vaginalna suhost (vaginalna atrofija) je neredko posledica sušnih dni in v spolno življenje žensk prinaša nemalo zadreg. Glavni simptomi vaginalne suhosti so srbenje, bolečina pri uriniranju in, ko do njega končno pride, tudi boleč spolni odnos, vsemu temu pa se zagotovo želite izogniti. Pri tem pa vam lahko pomaga zlasti masturbacija. Seksologinja Bat Sheva Marcus poudarja, da je vaginalna atrofija zdravstvena težava, ki se ji je mogoče izogniti z rednimi orgazmi, za katere partner ni potreben. »Pomembno je, da so intimna področja vselej primerno prekrvljena, tako vagina lahko zadržuje naravno vlažnost in elastičnost.«

Kaj je vaginalna atrofija?

S suhostjo vagine se v nekem obdobju sreča domala vsaka ženska, običajno med menopavzo ali po njej, pri nekaterih se pojavi po porodu, neredko pa gre za posledico dojenja in tudi jemanja kontracepcijskih tablet. Kaže se kot dražeča, srbeča, suha nožnica, kar vodi v neprijetne občutke med seksom, pogostejše uriniranje in različne okužbe. Običajno se kot pripomoček za zdravljenje uporablja lubrikant, včasih je potrebna hormonska terapija. Atrofija je pogosto spregledana, saj jo mnogi zmotno enačijo s pomanjkanjem spolnega vzburjenja. Na nekatere vzroke zanje res ni mogoče vplivati, nekateri pa so povsem obvladljivi.

Najboljše je preprečiti

Eden od načinov preprečevanja je redno spolno življenje. »Začnite razmerje s seboj. Spolno razmerje. Pogosto od pacientk slišim, da ne morejo seksati, ker nimajo partnerja. Pri tem pa pozabljajo nase in na dejstvo, da je zdravo in koristno tudi spolno razmerje, ki ga imajo s seboj,« poudarja Marcusova. Vsem ženskam priporoča, da vsak dan masirajo tkiva vagine in tako povečajo pretok krvi vanjo ter skrbijo za njeno elastičnost, kar je pogoj za boljše intimno zdravje. Tako namreč v intimna področja pride več kisika, spodbuja se čiščenje vagine in zmanjša verjetnost vaginalne atrofije.

Orgazmi tudi za mentalno zdravje

Redno doživljanje orgazmov pa ne poskrbi le za telesno zdravje, ampak tudi za mentalno. Zmanjšuje namreč verjetnost depresivnih stanj. Poleg tega vse več novejših študij dokazuje, da redni orgazmi upočasnjujejo staranje in izboljšujejo splošno zdravje.