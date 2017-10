Kaj se med dotiki dogaja v telesih ljubimcev

Ko se ljubimca dotikata, pride v njunih telesih do številnih pozitivnih sprememb. Zlasti kadar se dotakneta ali objameta v težkih trenutkih. »Tedaj pride do medsebojne usklajenosti med dihanjem in srčnim utripom, kar med drugim pripomore k blaženju bolečine. Bolj je moški sočuten s svojo partnerico, večji je učinek,« trdi ameriški nevroznanstvenik Pavel Goldstein z Inštituta za kognitivno znanost iz Kolorada, vodja raziskave o bolečini in načinih njenega zmanjševanja. Goldstein je bil navzoč pri rojstvu svoje hčere. »Soprogo je močno bolelo in razmišljal sem le, kako bi ji pomagal. Vzel sem njeno roko v svojo in zdelo se mi je, da je začutila olajšanje. Prav zato sem se odločil natančneje poglobiti v to, kako lahko dotik ljubljene osebe pomaga zmanjšati bolečino,« piše Neurosciencenews.

Znanstveno delo

V svojo študijo je Goldstein vključil 22 heteroseksualnih parov, starih od 23 do 32 let, ki so bili že dlje časa z zvezi. Izpostavljal jih je različnim fizičnim dražljajem. Pri parih, ki so sedeli skupaj, vendar se pri tem niso dotikali, je sicer sprva prišlo do sinhronizacije, vendar je ta ob odsotnosti dotika izginila. Če se je par držal za roko, se je usklajenost nadaljevala, že sam dotik pa je zmanjšal intenziteto bolečine. »Zdi se, da sama bolečina prekine usklajenost med pari, dotik pa ubranost veča,« je povedal Goldstein. Pri tem je poudaril, da moški s svojim izkazovanjem sočutja znatno pripomore k blaženju tovrstnih telesnih odzivov ženske. Močnejši ko je bil fizični stik, manjši so ti bili. »Dotik deluje pomirjajoče in blaži bol.«

Sinhronizacija teles

Kadar skupaj gledamo čustven film ali skupaj preperevamo, se uskladita bitje srca in ritem dihanja, kar so pokazale številne raziskave. Ljubezenski pari so pri tem posebna zgodba. Uskladijo se tudi njihovi kardiorespiratorni ritmi in možganski valovi, kadar so ti podkrepljeni z dotikom, pa ima celotna kombinacija dejavnikov protibolečinski učinek.

Kaj pa obratno?

Študija se je sicer osredotočila na vpliv, ki ga imajo na ženske moški dotiki, kakšen učinek imajo na moške ženske, pa bo Goldstein skušal odkriti v eni od prihodnjih raziskav.