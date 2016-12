Kaj pomenijo vaše erotične sanje?

Zagotovo ste tudi sami kdaj sanjali kaj žgečkljivega, morda vam je bilo zjutraj zaradi sanj nerodno, zato vam razkrivamo pomen najbolj pogostih erotičnih sanj.



1 Varate



Vaše varanje lahko pomeni, da niste prevarali nikogar drugega razen sebe in vas preganja občutek krivde, ker ste izdali svoja prepričanja, lahko pa v človeku, s katerim varate, odkrijete lastnost, ki jo bi sami potrebovali. Pogosto sanje, da ste prevarali partnerja, pomenijo na novo odkrito seksualno strast, ki jo doživljate, in gre za potrditev, da ste na pravi poti.



2 Prevarani ste



Pogosto te sanje pomenijo, da se ne počutite dobro, da potrebujete pozornost in da imate občutek, da vas zanemarjajo. Povezane so s težavami s samopodobo in zaupanjem v druge.



3 Analni seks



Govori o podrejanju in prepuščanju pa tudi o razkrivanju svojih najglobljih občutkov, kar je lahko boleče početje.



4 Seks z zvezdnikom



Čeprav gre za simpatične sanje o seksu z nekom, ki ga najbrž nikoli ne boste spoznali in je nedosegljiv, pa razkrivajo veliko ambicijo in željo, da bi prepoznali vaše sposobnosti. V resnici bi tudi sami radi bili zvezda!



5 Orgazem



Če sanjate, da ste ga doživeli (ali ga doživite), to lahko pomeni zaključek nečesa ali preprosto samo to, da bi morali več seksati in tako sproščati napetost. Če sanjate, da orgazma ne morete doživeti, vas nekaj v življenju vznemirja, spravlja v slabo voljo ali pa ni dokončano. Frustracija ni nujno povezana s spolnostjo.

6 Seks s šefom

Sanjate o tem, da bi vi imeli položaj in moč, kakršnega ima vaš šef, izražate potrebo po avtoriteti in nadzoru.



7 Seks s prijateljem



Izraža vajino tesno povezanost in lahko namiguje, da gre morda za nekaj več med vama, globlja čustva, ki si jih še ne zmorete ali nočete priznati.



8 Seks z bivšim



Seks z bivšim partnerjem lahko omeni, da ste se sprijaznili z vajinim razhodom in ste pomirjeni z okoliščinami, če pa ste na pragu novega razmerja, vas opozarja na napake, ki jih ne želite ponoviti. Če ste še vedno zaljubljeni v bivšega in v sanjah z njim seksate, ste si tako izpolnili svoje erotične želje.



9 Seks s tujcem



Simbolizira nov začetek, ki je posledica sprememb, skozi katere greste. Tujec lahko naznanja vašo naklonjenost spremembam in novim priložnostim.