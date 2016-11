Kaj pomeni, če fantazirate o seksu s tujcem

Erotične fantazije so odličen način za spodbujanje spolne domišljije in nikakor ne ogrožajo vajine zveze. Nasprotno, če jih partnerja medsebojno delita, z njimi lahko začinita intimno življenje, zato se jih res ne bi smeli sramovati. Poglejte pa, kaj tiste, ki se vam najpogosteje pletejo v glavi, v resnici pomenijo.

Izjemna privlačnost

Vsakdo si želi, da bi bil drugim všeč, neredko pa ljudje sanjarijo o tem, da s svojo pojavo in spolno energijo druge preprosto spravijo na kolena. Če ste med njimi tudi sami, najbrž nimate ravno veliko samozavesti in vas je globoko v sebi strah, da za nasprotni spol niste privlačni.

Vezanje

Ni težko domnevati, da tisti, ki sanjarijo o tem, v resnici sanjarijo o moči (če vežejo oni) ali o begu pred vsakršno odgovornostjo (če so oni zvezani). Ljudje, ki o sebi sanjarijo kot o podrejenem partnerju, najraje odločitve prepuščajo drugim.

Podrejen moški

O takšnem junaku največkrat sanjarijo ženske, ki so v svojem življenju sramežljive in nezahtevne. Mnoge se v seksu bojijo storiti prvi korak in menijo, da bodo, če bodo prevzele pobudo, izgubile svojo ženstvenost ali da bodo celo zavrnjene, zato fantazije ostanejo samo fantazije.

Prepovedani sadeži

Včasih fantaziramo o bivših ljubimcih, šefu, najboljšem prijatelju ipd. To ni nič napačnega in slabega, dokler to ostane v fantazijah. Pomeni pa, da tudi v resničnem življenju hrepenite po nečem, kar vam je nedosegljivo.

Dragi vas opazuje pri seksu s tujcem

Gre za fantazijo o moči. Ljudje, ki se ji predajajo, so samozavestni in močni na vseh področjih življenja, ne sramujejo se ničesar in imajo veliko potrebo po tem, da bi jih partner opazoval in spoznal z vseh zornih kotov.

Romantika

Romantičnim fantazijam o tem, kako jih nekdo vztrajno zapeljuje in z vsemi možnimi načini osvaja, oni pa spočetka ostajajo hladni, a na koncu le popustijo strastem se predajajo ljudje, ki jim ljubezen pomeni veliko več od seksa, ki so torej po duši večni romantiki.