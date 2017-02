Kaj o vas pove vaša najljubša poza

Najljubša poza med vrsticami veliko pove o vašem značaju. Morda se še sami ne zavedate, koliko informacij je na podlagi tega, kako se najraje ljubite, mogoče zbrati. Poglejte torej, kaj vaša najljubša sporoča o vas in kaj tista, v kateri najbolj uživa vaš partner, govori o njem.

Misijonarska

Klasični položaj obožujejo ženske, ki prisegajo na varnost, hkrati pa lahko nakazuje, da tisti, ki jo ima najraje, manjka malo samozavesti. Prav tako nanjo prisegajo ženske, ki so sicer v življenju zelo dejavne in se v postelji rade malo sprostijo. Na drugi strani ta položaj obožujejo moški, želijo imeti vse niti v svojih rokah, hkrati pa cenijo fizično in čustveno bližino.

Jahačica

Ni dvoma, da nanjo prisegajo dominantne ženske, ki imajo rade glavno besedo. Ta položaj pri njih še dvigne samozavest. Med moškimi pa je najbolj všeč tistim, ki želijo ugajati partnericam: so skrbni, nežni in jim želijo vedno in v vsem ustreči.

Po pasje

Položaj, ki je izjemno priljubljen zlasti pri tistih, ki radi na plano spustijo svojo bolj divjo plat. Ženske, ki jo obožujejo, rade ustrežejo svojemu dragemu, moški, ki ljubijo ta položaj, pa niso ravno privrženi bližini in praviloma ne iščejo resne zveze.

Žlička

Če bi iskali položaj, ki je idealen za romantike, je to nedvomno žlička. Bližina in intima v njem zbližuje ljubimca, zlasti jo cenijo moški, ki radi ugajajo svojim dragim. Ženske, ki nanjo prisegajo, so čutne in nežne tako v postelji kot tudi v vsakodnevnem življenju.

Stoje

Samo tisti, ki premorejo avanturističnega duha, se najraje ljubijo v tem položaju in prisegajo na eksperimentiranje bolj kot drugi. Oni in one, ki se največkrat odločajo zanjo, so zelo karizmatični in neposredni, imajo močan značaj, so izjemno energični in vedno iščejo nove avanture.