Kaj o njej pove njena najljubša poza

Položaj, v katerem se najraje predaja spolnim radostim, veliko pove o značaju posameznika. Gre namreč za izjemno intimno ter osebno izbiro, katere temelji so značajske lastnosti. Kaj torej o vaši dragi govori dejstvo, če se vročim igricam najraje predaja v misijonarski, stoječi, kavbojki ali v kateri koli drugi pozi?

Misijonarski položaj

Gre za klasičen položaj in če se vaša draga najpogosteje odloči zanj, je nedvomno zelo čustvena ter senzualna, meni spolna terapevtka Rachel Needle: »To je položaj, ki je prežet z veliko mero intimnosti, saj se med njim gledata v oči, telesi pa sta tesno skupaj. Ženske, pri katerih na lestvici poz vodi, imajo rade varnost in z veseljem partnerju prepuščajo glavno besedo. V postelji, pa tudi sicer,« pojasnjuje Needlova.

Ona zgoraj

Oziroma kavbojka je položaj, ki je za ženske z vidika doseganja vaginalnega orgazma idealna. »Ona ima v rokah vse niti in nadzoruje ritem, s katerim se lahko pripelje so vrhunca. Rade jo imajo samozavestne ženske, ki tudi na drugih področjih življenja brez težav prevzemajo pobudo in nadzor,« je prepričan spolni terapevt Steve McGough.

Položaj po pasje

Ženske, ki prisegajo na ta položaj, se zlahka prepuščajo telesni ljubezni, četudi v njem ni prisotnih veliko čustev. Med njim se brez težav osredotočajo na svoj užitek. Prav tako nanjo prisegajo tiste, ki cenijo partnerja, ki v svoje roke rad vzame ves nadzor.

Ona zgoraj, a obrnjena stran od njegovega obraza

Obrnjena kavbojka. Najbolj jo obožujejo tiste, ki dobro vedo, česa si želijo in jih tega ni strah ali sram vzeti, saj jih prežema velika samozavest. »Med seksom se rade osredotočajo na svoj užitek in se predajajo svojim fantazijam,« pojasnjuje McGough.

Položaj 69

Nedvomno obožuje oralni seks. Tako v smislu dajanja, kot prejemanja. Tabujev ne pozna in se med spolnim aktom po mnenju McGouha povsem sprosti, ter tudi sicer življenje zajema z veliko žlico.

Žlička

V tej pozi se najraje razvajajo ženske, ki na prvo mesto postavljajo intimno in tesno povezanost s partnerjem. »Tiste, ki cenijo tesen telesni stik, so po duši nekoliko sanjave in izjemno romantične ter se rade razvajajo, bodo nedvomno najraje izbrale ta položaj,« pojasnjuje Needlova.

Noge na njegovih ramenih

Če noge rada nasloni na vaša ramena, nedvomno ve, kaj hoče. V postelji in tudi sicer. »Ta položaj je prav tako en najboljših za doseganje njenega orgazma, kar pomeni, da zna za svoje užitke dobro poskrbeti tudi sama,« pravi McGough.

Stoje

Gre za žensko, ki ima rada pustolovščine in je ni strah novosti. Postelja in običajne poze so zanjo dolgočasne, prav tako kot počitnice s turističnimi agencijami in poležavanje na plaži. Adrenalin je njeni drugo ime ter je vedno odprta za novosti.