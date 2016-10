Kaj nas dela manj privlačne

Tudi znanost se je vmešala v ljubezensko kemijo in dognala, katere stvari nas delajo manj privlačne, kot bi sicer lahko bili, in s tem manj uspešne pri zapeljevanju.



Pomanjkanje spanca



Ne samo da je očitno, da nas podočnjaki delajo utrujene in neprespane, pomanjkanje spanca nas lahko naredi tudi manj privlačne, manj zdrave in bolj žalostne, če sklepamo po raziskavi, v kateri so ljudem kazali fotografije neprespanih in spočitih ljudi. Že od nekdaj se govori, da je spanec boljši kot žganec, zato si ga privoščite, kolikor si ga lahko.



Zloba



Pravijo, da lepa dekleta ljubijo barabe, a raziskave kažejo drugače. Na Kitajskem so ljudem pokazali nevtralne obraze na fotografijah, pod katere so napisali lep, pošten, zloben. Ne glede na izraz so ljudje za najmanj privlačne ocenili tiste, pod katerimi piše zloben.



Govorica telesa



Študije so pokazale, da odprta telesna drža, pri kateri imajo ljudje široko razširjene roke, deluje veliko bolj prijazno in privlačno kot drža, pri kateri imajo roke sklenjene na prsih in se držijo potegnjeni vase. Torej, trebuh noter, prsi ven!



Stres



Umirite se, pa boste zagotovo delovali privlačneje. Ljudje pod stresom sproščajo velike količine kortizola, stresnega hormona, kar drugim sporoča, da z njimi nekaj ni v redu. Nasprotno lahko manjša količina stresa izraža zdravega človeka in plodnost.



Sreča



Medtem ko se moški strinjajo, da so nasmejana dekleta bolj seksi, pri ženskah ni tako, saj jih brezskrbno nasmejani moški ne privlačijo toliko kot tisti, ki imajo namrščen pogled. Moški pa menijo, da je pri ženskah odbijajoča preponosna drža.



Smisel za humor



Tu ni veliko dodati, saj imajo tako moški kot ženske radi ljudi s smislom za humor, pri ženskah pa je to sploh eden pomembnejših dejavnikov, da se zaljubijo.



Lenoba



Morda se je ne opazi takoj, a ko jo enkrat ljudje opazijo, postane dejavnik, ki lenuha naredi zelo neprivlačnega. V tem so si tako ženske kot moški precej podobni, saj na dolgi rok nihče ne želi imeti ob sebi nekoga, ki vse obveznosti prelaga na drugega.



Vonj



Raziskovalci so ugotovili, da se ljudje z zelo podobnim telesnim vonjem ne privlačijo dovolj oziroma obstaja celo velika verjetnost, da bodo partnerja prevarali, prav tako so dognali, da ljudi odbija povsem drugačen telesni vonj od njihovega. Torej, dišati morate nekje vmes.



Laži



To je verjetno dejavnik, ki ljudi najbolj odbija drugega od drugega, pa naj gre za laganje o prihodkih, bivših partnerjih ali prehranjevalnih navadah. V raziskavah so anketiranci poštenost postavljali višje kot privlačnost ali inteligentnost.