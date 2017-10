Kaj najbolj izdaja sebičneža?

Nihče si ne zasluži biti v razmerju s kom, ki misli samo nase in na svoje potrebe. A vendar je takšnih zvez več, kot si je mogoče zamisliti. Sebičneži so pripravljeni iz partnerja izvleči zadnji atom moči, da bi le nahranili svoj ego. To je nezdrav odnos, zato ga je treba prekiniti. Osvobojeni boste sebi dali priložnost spoznati koga, ki vas bo cenil in iskreno ljubil. Kako pa prepoznati sebičneža v zvezi?

Prepričanje, da obstaja samo en pravi način – njegov

Sebičneži niti malo ne upoštevajo mnenja, čustev, želja in pričakovanj partnerja. Prepričani so, da znajo vse najbolje sami, da vedo vse in da je naloga drugih, da jih ubogajo in jim sledijo. Do drugačnega mišljenja nimajo nobenega spoštovanja niti ne spoštujejo nikogar. Razmišljajo zgolj o sebi ter so dokaj omejeni in trmasti. Težko delujejo v razmerju, težave pa imajo tudi v vseh drugih odnosih.

Razmerje označuje negativnost

Vsak pogovor s sebičnežem je naporen in se za sogovornika slabo konča. Partner se mora vedno zagovarjati, argumentirati svoja dejanja, se podrejati nadzoru, živeti po pravilih, kar v končni fazi vodi v spor. Gre za razmerje, v katerem prevladujeta negativnost in napetost, ki se kmalu začneta kazati tudi na zdravju in počutju.

Partner ima občutek, da se za zvezo trudi sam

Praviloma se ne moti, čeprav bi sebičnež prisegel, da velja ravno nasprotno. Tako na čustvenem področju kot tudi v povsem vsakdanjih opravilih, ki na koncu pristanejo na ramenih partnerja.

Sebičnež noče zaveze

Oni se s tem, da bi sočloveku zagotovili varnost in gotovost v partnerski zvezi, ne obremenjujejo. To, da se partner ob njih ne počuti sprejetega ter mu odnos ne zagotavlja varnosti, jih ne zanima, saj se ozirajo zgolj na svoje občutke. Prav zato praviloma nočejo jasno opredeliti odnosa. Raje se ravnajo po načelu: če ničesar ne obljubim, me nič ne zavezuje.

Spogleduje se celo v družbi partnerja

Sebičneži se tudi v družbi partnerja brez sramu ozirajo za drugimi in spogledujejo z nasprotnim spolom. Če ne z drugim namenom, pa zato, da nahranijo svoj ego in pri tem sploh ne opazijo, kakšne rane zadajajo nekomu, ki jih ima iskreno rad.