Kaj moški v postelji v resnici sovražijo

Čeprav sta v razmerju drug do drugega zelo iskrena, on včasih kaj, kar je povezano s seksom, zamolči. Tudi to, kaj mu v resnici ni tako zelo všeč, kot si mislite. Seveda velja, da so okusi različni in da ne smemo posploševati, a če gre verjeti statistiki, se naštetega večina pripadnikov močnejšega spola v postelji ne veseli najbolj.

Položaj 69

Vsaki pripadnici nežnejšega spola, ki se med prejemanjem oralnega seksa ne počuti najbolj samozavestno, se zdi ta poza idealna rešitev: obremenjevanje s tem, kako sta videti telo in obraz, medtem ko jo razvaja, je znatno manjše, če je zaposlena tudi sama. A mnogi moški se v tem položaju preprosto ne morejo dovolj osredotočiti na potrebe in zadovoljstvo drage, saj jih istočasno proti ekstazi pelje sama. Poleg tega se kaj lahko pojavi logistična težava. Seveda tedaj, ko je med ljubimcema velika višinska razlika.

Igranje s testisi

Velikokrat ste prebrali, da se je dobro, medtem ko ga razvajate oralno, igrati tudi z njegovimi testisi. Oni to obožujejo, kajne? V resnici bi raje videl, da bi se posvetili zgolj njegovemu glavnemu organu. Razen če delo s testisi res obvladate in se zavedate, da so dokaj občutljivi ter ob neprevidnosti lahko v njih izzovete hudo bolečino. Bolje ga je zato povprašati, kaj mu odgovarja, ali jih povsem izpustiti.

Analni seks

Čeprav velja prepričanje, da vsi moški sanjajo o analnem seksu, je resnica malce drugačna. Mnogim se zdi umazan, zapleten in boleč ter menijo, da je zanj škoda truda.

Groba akcija, kadar ste zgoraj

Res je, da moški obožujejo ženske, ki si upajo prevzeti pobudo, in vsak rad opazuje svojo damo, ko je zgoraj. Težava pa nastane, kadar njo malce preveč zanese, postane groba ter besno jaha in ne pomisli, da prav v tem položaju lahko zlomi njegov penis.

Obrnjena kavbojka

Nedvomno je to položaj, v katerem ob pogledu na vaš hrbet in zadnjico hitro doživi orgazem. A vedno je prisotne tudi malce skrbi, kajti lahko se nagnete preveč naprej ali nazaj, ob pregrobih gibih pa povzročite usodno poškodbo. Ta je še verjetnejša, kot če bi ga gledali v obraz in bi lahko bili pozorni na nebesedno komunikacijo. Bolje je zato, da se obrnete in uživata oba ter hkrati vsaj nekoliko zmanjšate tveganje za nevšečnost.

A kot rečeno, vseh ne gre metati v isti koš, morda vaš dragi ne mara ničesar od naštetega ali obožuje vse. Ključna je namreč komunikacija, s katero boste lahko ugotovili, kako močno (če sploh) odstopa od statistike.