Kaj moški pri oralnem seksu najbolj sovražijo

Večina moških obožuje oralni seks, nekateri celo bolj od vaginalnega. A to ne pomeni, da se medtem, ko je njihova draga v akciji, ničesar ne bojijo, sramujejo ali celo sovražijo. Kaj jim krati popoln užitek?

V ključnem trenutku konec akcije

So takšne, ki takoj, ko opazijo, da je dragi tik pred vrhuncem, nenadoma prenehajo. Ker so utrujene, ker jih boli čeljust ali ker ne vedo, kam bi s spermo ... Seveda njemu to ni prav nič všeč. Niti njej ne bi, če bi bila zadeva obratna.

Misel, da vse skupaj predolgo traja

On se zaveda, da ona vlaga veliko truda in energije v to, da bi ga pripeljala do vrhunca, zato se včasih vpraša, ali vse skupaj ne traja predolgo. In ko mu enkrat skozi možgane šine ta misel, se orgazem še bolj odmakne, saj se le težko sprosti in uživa.

Obremenjevanje s tem, kaj razmišlja ona

Ali ji je sploh do tega, ali počne to samo zato, da bi mi ustregla, se pogosto vprašuje moški. Globoko v sebi se boji, da ga ona v mislih preklinja, ob tem pa se užitek umakne skrbi in nemalokrat celo slabi vesti. Namig za ženske: z besedami ali drugače mu pokažite, da vendarle uživate tudi sami. Za oba bo prijetnejše in lažje.

Zobje

Največji moški strah je velika bolečina. Najbrž se tudi vaš dragi boji, da bi vas preveč zaneslo in bo na svojem ptičku občutil vaše zobe. To ne pomeni, da vam ne zaupa, a nekje v podzavesti je vendarle prisoten strah pred morebitno vampirko ...

Neprijetni vonji

Kakor je ona negotova glede vonja in okusa svojega mednožja, tudi on razmišlja, kakšen vonj ima njegov penis. In če se začne s tem obremenjevati, ga ta skrb spremlja vse do konca. Če sploh konča ...

Res je, tudi on ni tako samozavesten, kot se zdi.