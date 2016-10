Kaj moški med seksom resnično opazi

Medtem ko se vi trudite z lasmi in ličili, pozabljate, da njegove oči in možgani delujejo malo drugače. Če mu želite pričarati nepozabno izkušnjo v postelji, bodite pozorni na pet malenkosti, ki jih bo zagotovo opazil.

Vašo pobudo

Nič ni v njegovih očeh bolj erotičnega kot ženska, ki je zadovoljna s svojim telesom in se ne sramuje svoje seksualnosti. To je naravni magnet za moške, ki se mu preprosto ne morejo upreti. Tisto, kar vas naredi zapeljivo, je sproščenost med odnosom in prevzemanje pobude, kar bo vaš dragi dojel kot vašo močno željo biti z njim, to pa obožuje.

Vaše gibe

Gibi so najmočnejše žensko orožje: od hoje do spogledovanja, od obnašanja v družbi do najintimnejšega dejanja. Žensko telo je za moške že samo po sebi privlačno, če pa ga boste s čutnimi gibi še zapeljevali, zagotovo ne bo ostal hladen.

Vaše poglede

Tudi pravi pogled ima svojo moč. Kaže namreč samozavest, užitek, strast in željo po intimnih dotikih. Vroči pogledi med samim dejanjem in opazovanje njegovega ali vašega telesa bodo pri njem še povečali strast.

Vaše dihanje

Med spolnim odnosom občutke najbolj razkrivajo vzdihi ženske. Prav ti zagrejejo vsakega moškega. Z njihovo pomočjo namreč razbere, da je na pravi poti, in mu pomenijo jasen dokaz, da uživate v njegovih poljubih, dotikih in drugih čarih.

Vaš trud

Če ste kdaj pomislili, da ne opazi lepega perila ali drugih posegov, kot je denimo depilacija intimnega predela, ste bili v zmoti. Čeprav je osredotočen na vse vaše telo, mu ne uide trud, ki ste ga namenili temu, da bi ga navdušili, in to mu nadvse godi. Torej si vzemite čas in nato uživajte v slasti strastne telesne ljubezni.