Kaj morate vedeti o grobem seksu

Tepežkanje, grizljanje, vezanje ... Morda sta se tudi z dragim odločila med rjuhe vneti malce grobosti. Vsekakor pohvalno, poglejte pa, kako vse skupaj udejanjiti. »Predvsem se je treba zavedati, da so spontanost in presenečenja pomembna sestavina romance, kar pa ne velja za grobi seks. Toda prej se o namerah, prijemih in vsem, kar je z njim povezano, pogovorita, da se ne bi zgodilo kaj nevarnega,« opozarja seksologinja Nicole Prause in skupaj z drugimi strokovnjaki navaja nekaj osnovnih pravil.

Varna beseda je vedno dobra ideja

»Sam priporočam metodo 'rumena, zelena, rdeča',« pravi zakonski terapevt Moushumi Ghose. »Potrebujeta besedo, s katero bosta drug drugemu sporočila, kdaj je kdo prestopil mejo. Prav pa je tudi, da imata besedo, s katero izrazita ugodje ali zgolj nelagodje.« Tako bosta najlažje komunicirala. In ko jo določita, lepo po vrsti naprej.

Tepežkanje

Naj vas z dlanjo rahlo udarja po zadnjici, stegnih, v bližini vagine. Vi bodite pozorni na odzive telesa. Ko vas udari po točki, ki pošlje vibracije skozi klitoris, boste občutili močan seksualni vzgib, ob tem pa tudi on ne bo ostal ravnodušen. Začnita z blažjimi udarci in jih stopnjujta po želji. Seveda se vlogi lahko zamenjata. Morda bo presenečen, kako všeč so mu udarci po njegovih intimnih delih telesa.

Vlečenje za lase

Nekatere ženske obožujejo, kadar jih moški med seksom vleče za lase. Zlasti v položaju po pasje ali v obrnjeni kavbojki. To dejanje njihovo telo preplavi z adrenalinom in endorfini hkrati. Če vam je to všeč, ga opozorite le, naj vas povleče čim bližje skalpa ali tik nad vašim vratom. Če ima daljše lase sam, mu lahko pokažete. Naj vas nikar ne vleče za konice, saj je to preveč boleče, da bi nudilo užitke. Hkrati bi lahko preveč trpela gostota vaših las.

Grizljanje

»Dejanje, ki prebudi osnovne, živalske instinkte,« pravi Ghose. Začnite s spodnjo ustnico in se počasi pomikajte proti genitalijam. Partnerja grizljajte po vsem telesu. Začnite nežno in ob namigu povečajte intenziteto.

Prevzem nadzora

Občutek, ko vas zagrabi in vrže na posteljo, prebudi primarne nagone. »Zlasti za ženske, ki so v odgovornih službah, imajo močan značaj ali so matere, ki morajo imeti vedno vse pod nadzorom, je to dobrodošla sprememba,« pravi Ghose. Po njegovem mnenju jim seks v tem primeru pomeni sladko predajo, ki je včasih lažja in prijetnejša, kot so vsakodnevne bitke. Tudi v tem primeru vlogi lahko zamenjata in se o celotni zadevi najprej pogovorita. Pri vseh pa upoštevajta: meje so samo vajine. Prestavljajta jih, kolikor si želita, poskrbita le, da bo obema vedno prijetno.