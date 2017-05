Kaj morate vedeti, če ljubite edinca

Ne glede na to, ali ste se zaljubili, ste v partnerski zvezi ali celo v zakonu z nekom, ki je odraščal brez bratov in sester, je dobro poznati nekatera dejstva. Več vam bo jasno in vajin odnos bo boljši.

Edinci veliko govorijo o svojih starših

Za to obstaja dober razlog: prva leta življenja so preživeli zgolj v njihovi družbi, zato so se med njimi stkale trdne vezi.

Čas, ki ga preživljajo sami, je zanje neprecenljiv

Nikar ne bodite užaljeni, če se kdaj brez besed umakne v drug prostor ali kar odide na sámo. Tega ne počne, ker bi bil jezen na vas, temveč zato, ker edinci potrebujejo več časa zase. Med odraščanjem so se naučili biti sami in potreba po preživljanju časa v samoti jih spremlja vse življenje.

Vaši bratje in sestre bodo zanj najboljši prijatelji

Večina edincev teži k temu, da bi imeli s sestrami in brati partnerja čim boljše odnose. Včasih se vam bo zdelo, da ti vašega izbranca poznajo bolje od vas.

Vaša mama bo njegova (njena) najboljša prijateljica

Ker se praviloma dobro razumejo s svojimi straši, se bodo tudi z vašimi. Komunikacija z njimi bo vedno sproščena, odprta in neposredna.

Vsi starši do svojih edincev niso pretirano zaščitniški

Seveda svojo ljubezen usmerjajo na edinega otroka, a to ne pomeni, da ga spremenijo v nezrelega in nikoli odraslega razvajenca. Velikokrat so edinci celo samostojnejši od otrok, ki so rasli ob bratih in sestrah, saj so se bili velikokrat primorani igrati in tudi znajti sami.

Za velike življenjske odločitve potrebujejo več časa

Več časa potrebujejo, da se premaknejo iz zavetja udobja in ugodja, zato velike življenjske odločitve ter posledice, ki jih te prinašajo, tehtajo dlje. A ko se odločijo, so povsem prepričani o svoji odločitvi.

Še vedno razmišljajo o svojih namišljenih prijateljih

Kakšno bi bilo otroštvo brez njih? Zagotovo grozno. Večina tistih, ki so rasli brez bratov in sester, je imela vsaj enega, s katerim so se podajali na avanture. In tega nikoli ne pozabijo.

Niso ravno prijetni sostanovalci

Nikoli niso z nikomer delili sobe ali drugih stvari, zato je sobivanje z njimi na začetku lahko malce težavno.

Niso krivi sami

Na njihov račun kroži veliko šal in predsodkov, večina teh temelji na domnevi, da si starši niso upali še enkrat tvegati. To praviloma ne drži. Edinci za to, da niso imeli bratov in sester, niso krivi sami.

Večina rada bere

Knjige so jim pogosto delale družbo in odkrivale nove svetove, zato so bile v otroštvu in mladosti njihove zveste prijateljice, to pa so ostale tudi v odrasli dobi.

Vedno povedo resnico

Pozabite na olepševanje. Kar mislijo, edinci tudi povedo. V otroštvu se niso mogli izgovarjati na brate ali sestre, zato so bili vedno primorani povedati resnico.

Radi se družijo s starejšimi

Ker so veliko časa preživeli v družbi staršev, starih staršev, stricev in tet ter poslušali njihove pogovore, so se naučili z njimi sobivati in sodelovati. Teme, kot so pokojnina, vnuki, vrtovi ipd., so jim dobro poznane in o njih lahko debatirajo dolge ure.

Znajo biti močno hladni

Le redki edinci se znajo dobro prepirati (iz otroštva imajo malo prakse). Večina jih ob izbruhih jeze partnerja ostane hladnih in mirno povedo svoje mnenje ali pa se raje umaknejo.

Njegovi prijatelji bodo del vajine družine

Večina edincev je v otroštvu težila k temu, da bi stkala čim več prijateljskih vezi. Nekaj teh prijateljev jim ostane za vse življenje. Zanje so kot bratje in sestre ter imajo v njihovem življenju posebno mesto.

So samozavestni in ambiciozni

Pogosto so bili vzgajani v duhu, da je ves svet njihov in da imajo lahko vse, kar si poželijo. S takšno vzgojo pa pridejo samozavest, ambicije in sanje, h katerim s podporo staršev vedno stremijo.

Niso razvajeni

To, ali je otrok razvajen ali ne, nima zveze s tem, ali je odraščal sam ali ob bratih in sestrah. Mnogo edincev se že v zgodnjih letih nauči skrbeti zase in ni prav nič razvajenih.

Mama je vendar mama

Čeprav so samostojni, so zelo navezani na mamo. Zato ne bodite presenečeni, če bo ob prvih dnevih po vselitvi v vajin skupni dom pogosto z njo na telefonu.

To je moje

Res je, težave imajo z deljenjem in posojanjem stvari. Radi svoje bližnje razveselijo s kepico sladoleda, a svoje ne bi za nobeno ceno delili.

Prvih nekaj počitnic bo napornih

Edinci so imeli vedno priložnost vzeti si čas zase (vsaj 15 minut na dan). Na skupne počitnice in 24-urno druženje se zato težko privadijo.

Ne prenesejo, da jih kdo žali

Zanje je odraščanje brez bratov in sester nekaj najhujšega. In če jim drugi to zavidajo ali jih zato, ker so edinci celo žalijo, jemljejo to zelo osebno.

Nasilje jim je tuje

Prepiranje, udarci, vlečenje za lase in podobno jim je nepoznano. Oni takšnih izkušenj iz otroštva nimajo in se jim fizični obračuni zdijo nesmiselni. Vsaj večini, seveda pa se tudi pri edincih najdejo izjeme.