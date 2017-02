Kaj morate vedeti, če hočete okušati najboljše orgazme

Pot do orgazma je še vedno polna skrivnosti in ugank. Kaj loči dober spolni vrhunec od izjemnega? Seveda ste že neštetokrat slišali tisto o stimulaciji, masturbaciji, penetraciji in podobnem ter vsa ta spoznanja s pridom uporabljate, a še vedno ostaja nekaj dejstev o tem čudežu narave, ki vas bodo presenetila.

Lahko ga doživite med vadbo

Do zdaj ste poznali kar nekaj poti, ki vodijo do orgazma: od stimulacije pravih točk do uporabe igračk, niste pa morda vedeli, da lahko do spolnega vrhunca pripelje tudi vadba. Znanost z izrazom coregasm (orgazem, ki je posledica vadbe) označuje kombinacijo napetosti, ki se med izvajanjem vaj pojavi v nogah, spolovilih in trebuhu ter pošlje impulze v možgane in posledica je tu. A konec koncev, komu mar, kako se do njega pride? Ozek pas in hkrati še dober orgazem sta več kot dovolj.

Celo med rojevanjem

Če popolnega užitka niste doživeli tedaj, ko sta novo življenje spočela, ga boste morda takrat, ko bo uzrlo luč sveta. Nekatere ženske v resnici lahko med rojevanjem doživijo spolni vrhunec. Prihaja namreč do stimulacije istih predelov kot med spolnim odnosom in kdo ve, kaj v resnici pomeni kričanje v porodni sobi.

Mogoč je tudi le v mislih

Pravijo, da se nekaj, kar si močno želimo, lahko tudi uresniči. Zdi se, da to velja tudi za orgazem. Kot zatrjujejo strokovnjaki, lahko kombinacija vizualizacije, osredotočanja in koncentracije ženske tudi brez fizičnega dotika pripelje do vrhunca. Resnica je torej, da se vse začne in konča v glavi. Še nekaj: vaja definitivno dela mojstra.

Zvok je pomemben

Bi radi nekoliko zagreli zadeve v spalnici? Torej si pomagajte s pravimi zvoki. Tisti visokih frekvenc spolno energijo prinašajo grlu, hrbtu in glavi. Zvoki nizkih frekvenc pa vplivajo na same spolne organe.

Zadovoljstvo vodi v pogovor na blazini

Ste opazili, da ste po sami akciji še kako razpoloženi za klepet in razvajanje? To je posledica dejstva, da med orgazmom telo v znatni meri preplavi hormon povezanosti oksitocin, prav zato se vam klepetanje in objemanje po njem zdita tako čudovita.