Kaj jo izdaja, da vara

Morda ne boste nikoli izvedeli, da vaša draga orgazme redno igra, a če vam sama prizna, da ji tako dejanje ni tuje, se pripravite na dejstvo, da obstaja velika verjetnost, da vas bo prevarala, moškim sporočajo znanstveniki.

Povezava

Ti so našli tesno povezavo med igranjem orgazmov in varanjem, pri čemer prvo pogojuje drugo. Velika študija je odkrila, da večkrat kot v postelji igra, verjetneje je, da bo v bližnji ali daljni prihodnosti skočila čez plot.

Odstotek, ki prepriča

V raziskavi, ki jo povzema publikacija Archives of Sexual Behavior, je sodelovalo 138 žensk in 121 moških v heteroseksualnih zvezah. Ženske so odgovarjale na vprašanja, kako pogosto in kako intenzivne spolne vrhunce okušajo, moški pa, kako pogosto po njihovem mnenju partnerice doživljajo orgazme. Vse sodelujoče so strokovnjaki povprašali tudi, ali so že oziroma ali razmišljajo o tem, da bi varali.

Več kot polovica žensk je povedala, da med spolnim odnosom orgazme igra, 80 odstotkov teh pa še, da razmišljajo o varanju ali so ga celo že izkusile.

Jasen zaključek

Avtorja študije Ryan M. Ellsworth in Drew H. Bailey sta v zaključku zapisala, da je igranje orgazmov tesno povezano z nezadovoljstvom v zvezi in nezvestobo pri ženskah: »Povedano preprosto, igranje orgazmov kaže veliko verjetnost, da ženska ne bo zvesta. Stopnja zvestobe je pri tistih, ki so iskrene, veliko višja,« sta povedala strokovnjaka in dodala, da je seveda nezvestobo mogoče preprečiti. Predvsem z odkrito komunikacijo in iskanjem načinov, ob katerih njej orgazmov ne bo več treba igrati.