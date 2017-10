Kaj je zaljubljenost in kaj ljubezen

Znojne dlani, ko se pogovarjata, metuljčki v trebuhu zgolj ob misli nanj, nespečnost, sreča. Pa je to res ljubezen, ali le zaljubljenost? Na prvi pogled podobne občutke ločuje vsaj šest razlik.



Zaljubljenost: Ko pomislite na njega (nanjo) srce utripa kot noro.

Ljubezen: Ko razmišljate o njemu (njej), ste mirni in v sebi čutite prijetno toplino.



Zaljubljenost: Vsako sekundo želite preživeti z njim (njo).

Ljubezen: Vzeti si morate tudi čas zase. A tedaj, ko sta ločena, so čustva do njega (nje) prav tako intenzivna, kot kadar sta skupaj.





Zaljubljenost: Ko se pogovarjata, ste nervozni.

Ljubezen: Umirjeno se lahko dolge ure pogovarjata o vsem.



Zaljubljenost: Da bi pustili kar najboljši vtis, se za srečanje se prav posebej lepo uredite.

Ljubezen: Veste, da ste zanj (zanjo) najlepši tudi v običajni trenirki.





Zaljubljenost: Neprestano si pošiljata sporočila in si telefonirata.

Ljubezen: Blizu sta si, četudi se cel dan ne slišita.



Zaljubljenost: Ko se pogovarja z drugo (drugim) ste negotovi in ljubosumni.

Ljubezen: Veste, da ste zanjo (zanj) zanimivi in pravi samo vi, zato ne dvomite, da je (ga) nihče ne more speljati.