Kaj je skupno srečnim parom

Številni strokovnjaki so dolga leta proučevali, kaj je obvezno za uspešno partnersko zvezo in prišli do spoznanja, da srečne pare povezuje troje.

Pogosto uživanje v seksu

Seks morda res ni najpomembnejši del zveze, je pa vendarle zelo pomemben. Raziskave namreč kažejo, da so pari, ki v telesni ljubezni uživajo dva- do trikrat tedensko, za 33 odstotkov srečnejši od onih, ki se ljubijo redkeje.

Prijateljstvo pred zvezo

Za stabilno, srečno zvezo so pomembni zaupanje, iskrenost in spoštovanje med partnerjema, to pa je najlažje doseči, če sta že pred intimnim razmerjem prijatelja. Raziskovalec in družinski terapevt John Gottman pravi, da so partnerji, ki so bili najprej prijatelji, šele nato pa ljubimci, v zvezi srečnejši od onih, ki se pred začetkom razmerja niso poznali.

Alkohol: ne kaj, temveč koliko

Verjeli ali ne, ena od raziskav o zadovoljstvu v zvezi je pokazala, da so srečnejši pari, ki imajo podobne navade glede uživanja alkohola. Seveda ne gre za opijanje, a če oba rada občasno kakšnega zvrneta ali pa sta oba popolna abstinenta, imata veliko več možnosti za uspešno razmerje, kot če se pri tem razlikujeta.