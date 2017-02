Kaj je moškim pomembnejše od videza

Odlike, ki jih pravi moški pri ženskah cenijo, niso povezane z videzom. Čeprav jih ta sprva res pritegne, so vrline pomembnejše. Poglejte, kaj jih pri ženskah najbolj očara.

Da zna poslušati

Pravi moški želi imeti ob sebi sopotnico, ki ga zna poslušati in se pogovarjati, ne da bi mu pametovala: »Sem ti rekla ...« Takšno, ki ji lahko vse zaupa in vse pove. Prav tako ceni potrpežljivost. Moški potrebujejo čas, da pri sebi predelajo težave, preden jih razkrijejo drugim, tudi svoji dragi.

Je spontana

Prepustiti se življenju in uživati zmorejo le redke ženske. A prav spontanost brez obremenjevanja z malenkostmi je lastnost, ki jo moški cenijo. Vsaj včasih zato pokažite svoj avanturistični duh. Vesel bo in vi z njim.

Ima izpopolnjeno življenje

Ženska, ki v življenju uživa, je najprivlačnejša. To, kakšni ste do sebe, mu pove, kakšni boste v razmerju z njim. In če povsem uživate tudi samski, mu jasno sporočate, da ste z njim zato, ker to hočete, ne pa, ker ob sebi potrebujete nekoga, na katerega se lahko vedno naslanjate in zanašate.

Zna kuhati in uživati v hrani

Tista, ki strogo pazi na svojo prehrano in se odreka vsem drobnim radostim, pri čemer še razglablja, kako na njeno postavo vpliva tisto, kar je na krožniku, ni privlačna. Mnogo zanimivejša je ženska, ki zna uživati v hrani. In če je vešča kuhanja, toliko boljše. Res je, tradicija tu igra močno vlogo.

Je naravna

To je zelo cenjeno, četudi se morda včasih zdi drugače. Ženska, ki ni obsedena z videzom in si upa pred njim pokazati brez ličil in v trenirki, ima v glavnem prednost pred (četudi brezhibno) naličeno lepotico.

Je pripravljena na kompromis

Brez tega v zvezi ne gre in kompromis je temelj vsakega razmerja. Vsak zrel moški se tega zaveda in pri svoji dragi ceni to lastnost, ki naj bi jo seveda imel tudi sam. Le tako je namreč velikokrat mogoče s skupnimi močmi priti do rešitev težav in dogovorov.

Je skrbna

Seveda je jasno, da cenijo tiste, ki so zanj pripravljene skrbeti in skrbnost izkazati z drobnimi gestami. Pa naj bo to kuhanje čaja, ko je bolan, priprava njegovih najljubših jedi ali zgolj poslušanje, ko ima težave.

Skrbi zase

V smislu vadbe in prehrane. Ne pretirano, a dovolj, da ostaja zdrava in njemu v spodbudo.

Je zabavna

Smisel za humor je še ena lastnost, ki jo moški obožujejo. Saj vedo, da je s smehom vse lažje in lepše.