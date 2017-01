Kaj dobro razmerje ločuje od slabega

Ljubezen je globoko in nežno čustvo, ki kaže močno privrženost in naklonjenost do druge osebe, poželenje pa je nenadna privlačnost med dvema, ki se komaj poznata. Pogosto ga ljudje zamenjujejo z ljubeznijo, toda če razmerje temelji zgolj na poželenju, ne more biti dobro. Poglejte, kakšna je vajina zveza. Je dobra in prežeta z ljubeznijo ali slaba in napolnjena zgolj s strastjo, ki se počasi izgublja?

Komunikacija

Dobri znaki: odkrito se lahko drug z drugim pogovarjata o vseh življenjskih temah: denarju, družini, stvareh, ki se jih bojita, o ciljih in vrednotah, pri čemer se ne obsojata, temveč se poslušata in drug drugega razumeta ter podpirata.

Slabi znaki: partnerja se bojite, z njim se ne pogovarjate o pomembnih življenjskih temah, kaj šele o dvomih in strahovih, saj vas je strah njegovega posmeha in arogance. Komunikacija je neiskrena, zato ne govorita niti o tem, kaj v resnici drug do drugega čutita.

Podpora

Dobri znaki: ne glede na to, v kakšni zadregi se znajdeta, vedno se s skupnimi močmi trudita poiskati izhod. Pripravljena sta na kompromise, včasih tudi na žrtvovanje, da bi drug drugega osrečila in si pomagala.

Slabi znaki: vajin odnos je poln merjenja moči in laži. V zagatah drug drugemu očitata, si zamerita in se ne podpirata. Ne zaupata si in si ne upata pokazati šibkejše plati, saj vaju je strah, da bi jo druga stran izkoristila za dokazovanje premoči.

Sprejemanje

Dobri znaki: zavedata se, da imata oba tudi šibke točke in pomanjkljivosti, ne pričakujeta popolnosti, a se sprejemata in se kljub napakam, ki si jih ne očitata, cenita.

Slabi znaki: drug drugega kritizirata, kadar sta sama in tudi v družbi. Imata visoke standarde, napak si ne odpuščata, temveč si jih očitata in zamerita. Privlači vaju ideal in ne dejanska oseba, napak katere nista pripravljena sprejeti, kaj šele spregledati.