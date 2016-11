Kaj bi moški izbrali raje od seksa

Kaj bi si mislili, če bi vam kdo rekel, da so moški zelo občutljivi in čustveni? Najbrž bi se nasmejali, a verjemite, da je res tako.

Skupina britanskih psihologov in svetovalcev s področja osebnostnega razvoja je namreč izvedla zanimivo raziskavo. Opravili so niz pogovorov z moškimi, ki so v terapevtskih ordinacijah želeli rešiti zakonske težave. Na podlagi njihovih izpovedi so ugotovili, da so moški v resnici izjemno občutljiva bitja. Zanje je zelo pomembno, celo pomembnejše od seksa, da se partnerica z njim pogovarja in se jih istočasno nežno dotika. Ob tem se počutijo hkrati močne in sprejete.

Nežno dotikanje ob hkratni verbalni in neverbalni komunikaciji je torej tisto, kar bi močnejši spol postavil pred svoje seksualne potrebe. Presenečeni ali ne, vsekakor mu gre ugoditi ...