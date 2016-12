Jutranja erekcija: zakaj se pojavlja in čemu služi

Erekcija je posledica kompleksnega delovanja živčnega in endokrinega sistema. V budnem stanju se pojavi, kadar je moški vzburjen. Vzvod se začne v možganih, ti ob primernih dražljajih pošiljajo sporočila, ki vplivajo na krvne žile v penisu, vanj se zato poveča dotok krvi. Kri v penisu ostane ujeta, ta se razširi in naraste – pojavi se erekcija.

Kaj pa ponoči?

Jutranja erekcija je v bistvu nočna in ni povezana s spolnimi dražljaji. Do nje prihaja v REM-fazi spanja, torej v fazi, v kateri sanjamo. Pojavi se, kadar so aktivni deli možganov, ki vplivajo na živčevje, odgovorno za strah in akcijo, in kadar so stimulirani za razpoloženje zaslužni hormoni. Pojav je, kot rečeno, značilen za REM-fazo, prav zato se moški pogosto zbudijo s trdim udom. Iz REM-faze se namreč običajno zbudimo. Ker se med spanjem menja več faz, lahko moški na noč doživijo do pet erekcij, ki lahko trajajo 20 do 30 minut. To je odvisno od kakovosti spanja.

Z leti se pojav nočnih erekcij postopno zmanjšuje, jih pa moški doživljajo tudi v pozni starosti.

Čemu služi?

Jutranja erekcija je domnevno povezana s polnim mehurjem. Nekateri strokovnjaki trdijo, da gre za signal možganov, da ga je treba izprazniti. Sicer pa je več urologov naklonjeno mnenju, da poln mehur stimulira živce, ki vodijo do hrbtenice in neposredno vplivajo na erekcijo.

Ni znano, ali so jutranje erekcije povezane z zdravjem penisa, drži pa, da zaradi nekaterih bolezni lahko izostanejo. Med najpogostejšimi vzroki za njihovo odsotnost sta depresija in sladkorna bolezen.