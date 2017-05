Je ženskam res značaj pomembnejši od videza?

V raziskavi, katere ugotovitve povzema publikacija Evolutionary Psyhcology, so sodelovala pripadnice ženske, stare od 15 do 39 let, rezultati pa so pokazali, da je videz pri izbiri moškega vendarle pomembnejši, kot so ženske sicer pripravljene priznati. Na podlagi serije fotografij in opisov značajev moških so prostovoljke izbirale tiste, s katerimi bi odšle na zmenek. Na osnovi enakih podatkov so matere izbirale kandidate, ki bi bili po njihovem mnenju primerni soprogi za njihove hčere.

Zmaga lepota

Rezultati so pokazali, da so ženske v obeh primerih prednost pred značajem namenile privlačnosti kandidatov. Videz je prevladal nad lastnostmi, kot so poštenost, iskrenost in zaupljivost. Tako matere kot tudi hčere so kot primernejše kandidate navedle lepše moške. »Vendarle je videz za ženske pomembnejši, kot so te pripravljene priznati,« so rezultate komentirali znanstveniki in dodali, da jih sicer rezultati v kategoriji mlajših žensk niso presenetili, bolj so bili osupli nad dejstvom, da bi matere svojim hčeram raje privoščile lepega kot poštenega in pozornega snubca.