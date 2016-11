Je vaš dragi ženskar?

Ali slutite, da vaš najdražji ne pripada samo vam in da ne ve natančno, kje so meje vajinega odnosa, pa ne veste, ali bi temu verjeli? Naštevamo nekaj očitnih znakov, ki lahko izdajajo ženskarja.



Preveč samozavesti



Če vas osvaja, kot da ste najlažji plen na svetu, trosi izrabljene puhlice in si zraven ne neha dopisovati po telefonu ali celo brez sramu podeli mimoidoči ženski seksi kompliment, ste lahko prepričani, da zanj niste edini na svetu.



Njegov čas je omejen



Ne morete ga poklicati, ko se vam zahoče, kaj šele, da bi ga lahko videli, ko si to zaželite. On je tisti, ki odreja, kdaj ima čas za vas, on je poln izgovorov, zakaj ne gre drugače, in on je tisti, ki nima pametnega razloga, s katerim bi vse to pojasnil. Drugače povedano, najverjetneje živi dvojno življenje, ki ga vi ne poznate.



Ne izpolni obljube



Če bi šteli, kaj vse vam je obljubljal, da bi vas zapeljal ali dosegel kaj drugega, pa tega ni storil, bi tudi sami videli, da takšen moški ni mož beseda. Če vas nikoli ne zmore postaviti na prvo mesto in za vas narediti, kar govori, pa naj gre za to, da vas pelje na Karibe ali pa na Šmarno goro, si raje omislite princa, ki govori resnico, tudi če ni povsem sanjski.

Dolgo samsko življenje

Samsko življenje še ne pomeni, da moški nima družbe, le da se noče vezati, saj resen odnos prinese s sabo obveznosti, na katere ni ali pa noče biti pripravljen. Vsekakor je dobro vedeti, zakaj je kljub različnim odnosom moški ohranil samski status, saj ni izključeno, da se želi še malo zabavati – ne samo z eno žensko.



Skriva in briše vse sledi



Moški, ki briše sporočila ali elektronsko pošto kot obseden, nekaj skriva, in to običajno niso poslovne skrivnosti. Ženska lahko sprejme ta pravila igre, če ima tako močne živce, lahko pa od najdražjega zahteva, da igra z odprtimi kartami. Če se pri tem pojavi težava, ni izključeno, da moški živi dvojno življenje. Ali celo trojno...