To je prava resnica o ženskem orgazmu

Snovalec psihoanalize Sigmund Freud je razvil številne teorije o spolnosti in tudi o ženskem orgazmu. Menil je, da je ženski libido znatno slabši od moškega, v svojem delu Tri razprave o teoriji seksualnosti pa je podal tezo, da obstajata dva tipa ženskega orgazma: klitoralni in vaginalni. Klitoralnega je označil kot infantilnega in ga tako podredil vaginalnemu.

Psihologa Stuart Brody in Rui Miguel Costa sta v svojih delih o ženskem orgazmu analizirala teorije Freuda ter njegovim trditvam dodala, da je klitoralni orgazem povezan z nezrelimi psihološkimi mehanizmi in s slabšo kakovostjo odnosa. Temu sta navrgla še tezo, da ženske, ki vaginalnega orgazma ne morejo doživeti, niso mentalno zrele.

Kaj pa resnica?

Vse te teorije je ovrgla najnovejša študija nevroznanstvenice Nicole Prause. Dokazala je, da sta vaginalni in klitoralni orgazem v bistvu eno in isto in da nista povezana s kakovostjo razmerja oziroma z mentalno zrelostjo žensk. Do tega je prišla z analizo spolnih navad in zadovoljstva na tisoče žensk v dobi od 18 do 35 let, ki so odgovarjale na njene vprašalnike o spolnem življenju, doseganju orgazma in zadovoljstvu v partnerski zvezi.

Dodala je, da ni dokazov, da bi stimulacija klitorisa in penetracija v možganih aktivirali različne centre. Čeprav gre torej za drugačen način doseganja orgazma, je rezultat na koncu vedno enak.

Še nekaj dejstev