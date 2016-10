Jasni dokazi, da je jesen najbolj erotični letni čas

Temperature zunaj so se res spustile in med hojo po odpadlem listju se z nostalgijo spominjate vročih poletnih dni, a nikar preveč ne jadikujte. Kajti čeprav je poletje vroče, je jesen letni čas, ki ga po erotičnem naboju prekaša. Zakaj?

Libido je v jeseni največji

Raven moških spolnih hormonov je jeseni najvišja, kar pomeni, da je največji tudi libido, so pokazale številne raziskave. Znanstveniki verjamejo, da se tedaj, ko je dnevne svetlobe manj, okrepi nagon po parjenju.

Ženske so privlačnejše

Ni le pri moških jeseni količina testosterona največja, ampak se spremeni tudi žensko telo, je pokazala raziskava kanadske univerze Simon Fraser. Obline so tedaj izrazitejše ter zato mikavnejše. Poleg tega ne kažejo toliko gole kože kot poleti. Kar je skrito, pa je še kako zanimivo.

Buče

Plodovi jeseni, zlasti buče, krepijo moški libido. Za 20 odstotkov povečajo dotok krvi v penis, v kombinaciji s sivko se ta okrepi še za dodatnih 20 odstotkov. Poleg tega vonj po bučni piti na pripadnike močnejšega spola deluje kot pravi afrodiziak in tu so še bučna semena, ki so odlična za njihovo spolno moč.

Kot nalašč za razvajanje

Hlad in sivi dnevi so kot nalašč za razvajanja na toplem. Tako moški kot ženske si v hladnejšem delu leta raje kot poleti izmenjujejo vroče dotike. Bližina toplih teles krepi občutke povezanosti, nežnosti in čustvene topline.

Največ zvez

Poleti so razhodi in razpadi zvez najpogostejši, jeseni se začne največ ljubezenskih zvez, je zaključila dveletna ameriška analiza profilov na facebooku. Pojasnilo: poletje je za spogledovanje, z nastopom jeseni pa si ljudje zaželijo trajnejše zveze.

Najboljša kakovost sperme

Jesen je najplodnejše obdobje in ni čudno, da se največ otrok rodi julija in avgusta. Zaradi vročine je kakovost sperme poleti okrnjena, s hladnim delom leta pa se ta izboljša.