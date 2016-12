Intimna pričeska veliko pove o njeni lastnici

Da si ženske rade urejajo spodnjo frizuro, ni več noben fenomen, zanimivo pa je, da oblika intimne pričeske veliko pove o njeni lastnici.



Urejen bikini predel



Ženske, ki oblikovanje intimne pričeske skrčijo le na to, da poskrbijo, da jim dlake ne kukajo izpod spodnjic, in nič več, izdajajo praktičen odnos do intimnih stvari. Poznajo svoje meje in si ne želijo veliko eksperimentiranja oziroma mora biti partner precej prepričljiv v postelji, če hoče, da preizkusita kaj novega. Pa vendar je to včasih nujno potrebna popestritev in odmik od rutine, ki se lahko namesto s preoblikovanjem intimne frizure začne z bolj drznim spodnjim perilom, branjem erotične literature ali gledanjem filmov za odrasle. Vsekakor je dobrodošlo, če domišljija dobi krila, pričeska pa sčasoma posodobitev.



Brazilska depilacija



Postaja vedno bolj priljubljena, saj je hkrati seksi in praktična, če pomislite, koliko britja in drugega oblikovanja intimne pričeske odpade. A ni za ženske, ki ne prenesejo niti najmanjše bolečine, saj je na začetku lahko zelo neprijetna, kar pozneje izzveni. Ženske, ki jo uporabljajo, dajo veliko na kult telesa, na estetiko in vizualni učinek, ki ga brazilska depilacija zagotovo ima. To so običajno samozavestne ženske, ki se zavedajo svoje seksualnosti, uživajo v seksu in z veseljem dominirajo. Pravzaprav je lahko zanje izziv, kako se podrediti in predati, saj so prepričane, da le same poznajo pot do užitka.



Večna črtica



To je že korak naprej od urejenega bikini predela, ki pove, da ženska v svojo intimno pričesko vlaga veliko časa in energije, posledično pa tudi v spolnost. Ni pretirano zadržana in si rada privošči odmik od klasike, vendar ima jasno začrtane meje, ki jih noče prestopati, če pa že, naj to stori z občutkom, in ne v želji, da bi za vsako ceno ugajala. Bolj kot vse posteljne vragolije ceni dobro (in dolgo) predigro ter izmenjavo nežnosti po koncu ljubljenja.



Bušmanka



Ženske, ki spodaj zagovarjajo naravno poraščenost, so neobremenjene z videzom, saj zanje seks ni tekmovanje v lepoti ali dosežek v vizualni umetnosti, ampak enakopravno intimno druženje, za katero pa niso pripravljene trpeti. Zakaj bi se brile ali voskale, če lahko uživajo tudi brez tega? To so ženske, ki imajo rade klasiko brez presenečenj in sprememb ter udobne, tople in široke spodnjice, kar lahko povsem uspava erotično vzdušje v spalnici. Če bi vedele, kako zelo bi lahko popestrile in polepšale rutino s tem, da se samo malo poigrajo z obliko svojih sramnih dlačic, bi morda razmišljale drugače.