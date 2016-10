Idealno število spolnih partnerjev

Dejstvo je, da tako moški kot ženske, ko gre za število bivših, niso vedno pošteni in ne izdajo pravega. Pri spletnem portalu Superdrug Online Doctor so se zato z anonimno anketo odločili odkriti tisto, ki naj bi bilo idealno. Sodelujoči so morali odgovarjati na vprašanje, katero število se jim zdi najprimernejše, ko gre za spolno preteklost njihovih dragih.

In rezultati?

Glede na odgovore so izvajalci zaključili, da za ženske velja največ 14 in za moške 15 partnerjev. Kar je več, se večini zdi promiskuitetno.

Zelo majhna razlika kaže, da so dvojna merila glede moške in ženske spolne preteklosti vse manj prisotna, idealno število pa je za oba spola sedem.

Poleg največjega so sodelujoči pojasnili tudi, katero je najmanjše zaželeno število bivših. Za ženske, ki so imele le enega ali dva, moški menijo, da so neizkušene. Prav tako so za moške, ki so imeli le tri partnerice, ženske prepričane, da so preveč konservativni.