Golo poročno obleko delali več kot 244 ur

Marsikatera ženska že od mladih nog ve, kakšna bo njena poročna obleka. A take, kot jo predvideva menda letošnja moda, si zagotovo ni zamišljala, poroka, ki že tako zahteva veliko dela in usklajevanja, pa zaradi nje postane še malo bolj stresna.

Gre za t. i. golo poročno obleko brez tkanine s strateško postavljenimi belimi cvetki, ki sicer ni novost, ta, o kateri govorimo, pa je pajac, v katerega zleze nevesta, tudi ta pa ima seveda intimne dele prekrite s cvetjem, pravzaprav nežno čipko, ter več kot dvesto kristali. Pod poročno oblačilo se je podpisala blagovna znamka Pronovias iz Barcelone, ki velja za vodilno na trgu poročnih in svečanih oblek ter obsega eno največjih kolekcij na svetu; kreativni direktor Moreau Herve in njegova ekipa so ga izdelovali več kot 244 ur, cene niso razkrili. Fotografijo oblačila so objavili na instagramu ter se obenem zahvalili manekenki Cristi Pedroche, ki je naročila to izjemno kreacijo in jo nosila zadnjega dne lanskega leta.