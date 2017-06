Glavna razloga, zakaj ženske med seksom stokajo

Moški in ženske med seksom proizvajajo veliko različnih zvokov, tudi stokajo. Prav na to temo je bila izvedena celo raziskava. Znanstveniki so skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj ženske tako rade stokajo, tudi ko ni prave potrebe za tem.

Seksologa Gayle Brewer in Colin Hendrie iz Velike Britanije sta študijo izvedla s pomočjo 71 spolno aktivnih žensk in z njo dokazala, da jih kar 66 odstotkov zadovoljstvo izraža z glasovno spremljavo zato, da bi spodbudile partnerja, da bi čim prej končal. Poleg tega je 87 odstotkov žensk izjavilo, da stokajo zato, da bi dvignile partnerjevo samozavest.

»Najpogosteje ženske orgazem doživijo med predigro, večina pa jih stoka pred vrhuncem in po njem. Očitno zato, da bi njega spodbudile in pozitivno vplivale na njegov ego,« sta povedala strokovnjaka in dodala, da ženske pogosto stokajo in vzdihujejo tudi, kadar jim je dolgčas ter kadar so utrujene in jim sploh ni do seksa. Da je muk čim prej konec ...

Seveda ženske vzdihujejo tudi, kadar v resnici doživijo orgazem, zato se moški čim prej naučite prepoznavati, ali so stoki pravi ali lažni.