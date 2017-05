Generacija, ki ne mara seksa

Splošno prepričanje je, da je vsaka generacija glede spolnosti bolj odprta in sproščena od predhodne. A tako imenovani milenijci so pri tem izjema. Študije namreč kažejo, da se spolnosti predajajo redkeje, kot so se v njihovi starosti njihovi straši.

Taki so odstotki

Kot je v raziskavi ugotovila ameriška vlada, je seks že okusilo 44 odstotkov sedanjih najstnic. V generaciji, ki je najstniško življenje okušala pred 25 leti, je bilo takih 58 odstotkov. Pri moških je razlika še nekoliko večja: 47 odstotkov sodobnih najstnikov je izgubilo nedolžnost, kar je 22 odstotkov manj kot pred četrt stoletja.

Še več dokazov

V od omenjene ločeni študiji znanstvenice Jean Twenge z univerze v San Diegu, ki preučuje kulturo milenijcev, se je izkazalo, da današnji najstniki ne samo manj seksajo, temveč imajo tudi manj partnerjev, kot so jih imeli pri teh letih njihovi starši.

Kje so vzroki za to?

Znanstvenica je za The Independant povedala, da gre za edinstven splet okoliščin: milenijci živijo v manj varnem okolju, po možnosti s sostanovalcem ali starši. Kadar so okoliščine take, je težko raziskovati spolnost. »Prisoten je strah, da bi kdo kaj slišal, opazil in zato spraševal. Prav tako partnerju, ki se zaveda, da v sosednji sobi spijo starši, najbrž ni ravno prijetno,« kot prvi vzrok za upad zanimanja za spolnost navaja Jean Wengen, ki pa velik deležu krivde za to pripisuje tudi tehnologiji. »Sodobne generacije veliko pozornosti namenjajo tehnologiji, digitalni komunikaciji, se predajajo spletni pornografiji in internetnemu spoznavanju. Osebni stiki so okrnjeni, prav tako je ena od študij pokazala, da mlajši moški zaradi izjemno dostopne pornografije težje seksajo v resničnem življenju.«

Kakšne bodo posledice?

Ne glede na vzroke študije napovedujejo, da se bo ta trend še nekaj časa obdržal, ni pa še jasno, kako bo vplival na rodnost v prihodnosti in kakšen bo zaradi njega družbeni razvoj. To se bo pokazalo šele v prihodnosti.