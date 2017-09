Ga sploh še zanimate?

Če imate občutek, da si s partnerjem postajata tujca, preverite, koliko resnice je v spodnjih vrsticah. Lahko da gre samo za prehodno krizo v odnosu, lahko pa ugotovite, da stanje traja že nekaj časa, in ukrepate.

Konec je zaupanja

Dnevi, ko je partner z vami delil vse svoje sanje, stiske in strahove, so izginili, nadomestila jih je površna komunikacija. Poskusi približevanja, da bi partnerja zapletli v pogovor, se končajo z osornostjo, jezo ali umikom.

Nič več skupnih načrtov

Kaj počnete in s kom, vašega partnerja ne zanima več, prav tako vam ne razlaga, kam ga vodijo njegove poti, preprosto si vzame pravico, da stvari počne po svoje. In nima občutka, da bi vam moral za to polagati račune.

Prepiri brez razloga

Ker je partner nezadovoljen, začenja prepire brez razloga in pogosto celo vas krivi za svoje nezadovoljstvo. Slej ko prej boste slišali tudi, da odnos ne pelje nikamor.

Nova družba

Partner si je ustvaril svoj krog ljudi ali celo več njih, a vanj niste povabljeni in verjetno niti niste zaželeni.

Konec seksa

Ko nekdo izgublja zanimanje za partnerja, se to zelo hitro pozna v postelji, saj se začne izmikati in vedno znova najde razloge, da ne bi bila intimna.