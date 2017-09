Fetiši astroloških znamenj

Vsako znamenje ima svoj fetiš, ki mu lahko popestri spolnost. Poznate svojega?

Oven

Njegov fetiš je primaren, spontan seks, ki ga lahko preseneti kadar koli čez dan in ki ni omejen na posteljo. Obvladajo poljubljanje.

Bik

Biki prisegajo na lepo perilo, ki ga radi vidijo tako na sebi kot na drugih. Imajo velik libido in potrebo po tem, da seksajo vsak dan.

Dvojčka

Dvojčki radi hitijo, tudi kadar gre za seks, zato jih ni težko prepričati v (oralni) seks na brzino, lokacija ni pomembna. Radi imajo erotične pripomočke.

Rak

Sramežljivi raki obožujejo igro vlog, od policistov do medicinskih sester, njihov fetiš je oralni seks.

Lev

Leve vzburjata seks na javnih krajih in vidna znamenja ljubezni, kot so modrice ljubezenskih ugrizov, odrgnjena kolena, praske po hrbtu. Radi se ljubijo v naravi.

Devica

Spodobnosti devic je med rjuhami konec, njihov fetiš so zavezane oči in privezovanje rok, prav rade pa sežejo tudi po lisicah. Seveda se tudi šeškanja ne branijo.

Tehtnica

Njihov fetiš je analni seks, v vsakem primeru pa imajo rade, da je v središču pozornosti njihova ali partnerjeva zadnjica.

Škorpijon

Ljubijo seksualne igrice, ne branijo se erotičnih pripomočkov in takoj bodo izkoristili priložnost, da se ljubijo v vodi ali na nenavadnih krajih.

Strelec

Strelci se radi podrejajo in nimajo nič proti, če jih partner med seksom našeška, ugrizne ali celo rahlo davi. Na splošno radi eksperimentirajo.

Kozorog

Zadržani kozorogi imajo radi seks, pri katerem dominirajo. Bolj ko jih partner hvali, več samozavesti imajo in boljši ljubimci so. Njihov fetiš so ogledala.

Vodnar

Seks po telefonu, skupinski seks, seks prek interneta, erotična elektronska sporočila. Vse to so malenkosti, ki vodnarje spravljajo ob pamet, navdušujejo pa se tudi nad ekstravagantnimi spolnimi pripomočki.

Ribi

Ribji fetiš so stopala, naravnost obožujejo, ko jim partner med ljubljenjem posveča pozornost. Privlačijo jih tudi visoke pete.